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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

تلاش سازمان بسیج حقوقدانان کرمان برای رهایی ۷۲۱ زندانی

تلاش سازمان بسیج حقوقدانان کرمان برای رهایی ۷۲۱ زندانی

کرمان- رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمان از تلاش اعضای این سازمان برای آزادی ۷۲۱ زندانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود رفیعی، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش برای فراهم‌کردن زمینه آزادی ۷۲۱ نفر از زندانیان استان کرمان، گفت: تأمین آزادی این تعداد به‌تنهایی میسر نیست، اما با تعامل، همکاری و همدلی میان مجموعه‌ها و در مناسبت‌های مختلف می‌توان زمینه آزادی بخشی از زندانیان را فراهم کرد.

سرهنگ مسعود رفیعی با اشاره به اجرای طرح سازش و صلح و سازش توسط بسیج حقوقدانان استان کرمان، افزود: در مناسبت‌های مختلف، وکلا و صلح‌یاران با دعوت طرفین پرونده در زندان حضور می‌یابند و زمینه سازش آنان فراهم می‌شود؛ در برخی روزها نیز زمینه آزادی ۱۰ تا ۱۵ نفر از زندانیان فراهم شده است.

وی گفت: خانواده بسیاری از زندانیان به‌طور مستقیم مراجعه می‌کنند و مشکلات حقوقی دارند؛ ما با هماهنگی، وضعیت زندانی را بررسی می‌کنیم و در صورت نیاز، وکیل یا کارشناس معرفی می‌کنیم.

وی یادآور شد: همچنین در زمینه مشاوره، حضور در زندان‌ها و پیگیری مشکلات زندانیان و خانواده‌هایشان اقدام می‌شود.

رئیس بسیج حقوقدانان استان کرمان اظهارداشت: با همکاری و همیاری بیشتر مجموعه‌ها می‌توان خدمت بیشتری به زندانیان و خانواده‌های آنان داشت.

کد مطلب 6981581

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