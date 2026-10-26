رایزنی نخست وزیر عراق با محمود عباس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق امروز دوشنبه در امان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد.

در این دیدار، روابط دوجانبه و تحولات اوضاع فلسطین و اراضی اشغالی بررسی شد.

الزیدی بر موضع اصولی و ثابت عراق در قبال قضیه فلسطین و لزوم تقویت همکاری و هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان رنج ملت فلسطین از طریق بازپس گیری حقوق آنها به صورت کامل و در سرزمین تاریخیشان تأکید کرد.

از طرفی دیگر محمود عباس ضمن تقدیر از دیدار الزیدی، از تلاش‌های گسترده عراق در حمایت از قضیه فلسطین و حفاظت از حقوق ملت فلسطین تقدیر کرد.