فکت چک؛ اخباری که ۴ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-اصابت یک پهپاد و موشک به یک ساختمان در حوالی نارمک

منبع تکذیبیه: مهر

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-دوماهه شدن پرداخت کالابرگ

منبع تکذیبیه: وزارت رفاه

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-ادعای ترامپ درباره دسترسی ایران به بمب هسته‌ای

منبع تکذیبیه: وزارت امور خارجه

*سرعت تکذیب: یک روز

-ادعای برنامه ایران برای حمله پیش‌دستانه به اسرائیل پیش از انتخابات رژیم صهیونیستی

منبع تکذیبیه: وزارت امور خارجه

*سرعت تکذیب: یک روز

-ادعای صدور حکم اعدام ملیکا عزیزی از متهمان اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۵

منبع تکذیبیه: قوه قضاییه

*سرعت تکذیب: یک روز

-همکاری باکو با رژیم صهیونیستی علیه ایران

منبع تکذیبیه: آذربایجان

*سرعت تکذیب: پنج ماه