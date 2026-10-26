فکت چک؛ اخباری که ۴ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-اصابت یک پهپاد و موشک به یک ساختمان در حوالی نارمک
منبع تکذیبیه: مهر
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-دوماهه شدن پرداخت کالابرگ
منبع تکذیبیه: وزارت رفاه
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-ادعای ترامپ درباره دسترسی ایران به بمب هستهای
منبع تکذیبیه: وزارت امور خارجه
*سرعت تکذیب: یک روز
-ادعای برنامه ایران برای حمله پیشدستانه به اسرائیل پیش از انتخابات رژیم صهیونیستی
منبع تکذیبیه: وزارت امور خارجه
*سرعت تکذیب: یک روز
-ادعای صدور حکم اعدام ملیکا عزیزی از متهمان اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۵
منبع تکذیبیه: قوه قضاییه
*سرعت تکذیب: یک روز
-همکاری باکو با رژیم صهیونیستی علیه ایران
منبع تکذیبیه: آذربایجان
*سرعت تکذیب: پنج ماه
نظر شما