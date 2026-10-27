به گزارش خبرنگار مهر، باقر ترخان صبح سه‌شنبه در جلسه معارفه کمیته‌های تخصصی کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و شهدای جزیره خارگ که در سالن اجتماعات بخشداری ویژه خارگ برگزار شد، اظهار کرد: یادواره شهدای جزیره خارگ ۲۲ دی‌ماه و کنگره ملی شهدای استان بوشهر ۲۲ اسفندماه سال جاری در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ها و انتظارات ابلاغ‌شده برای برگزاری این رویدادها افزود: استفاده از نشان رسمی کنگره در مناسبت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی جزیره، از جمله اقدامات مورد تأکید است تا فعالیت‌های مرتبط با بزرگداشت شهدا به‌صورت مستمر دنبال شود.

ترخان ادامه داد: برگزاری برنامه‌های مناسبتی با محوریت شهدای اقشار مختلف، از جمله شهدای ورزشکار، دانش‌آموز و بسیجی، باید تا زمان برگزاری یادواره و کنگره ملی در دستور کار کمیته‌های تخصصی قرار گیرد.

دبیر کنگره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همچنین بر ضرورت فضاسازی محیطی و معرفی شهدای جزیره تأکید کرد و گفت: ساماندهی یادمان‌ها و المان‌های شهدا، معرفی کوچه‌های مزین به نام شهدا و نصب تابلوهای معرفی در محل زندگی و زادگاه آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا مؤثر باشد.

وی با اشاره به ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام به جزیره خارگ در ۱۵ آبان‌ماه اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این شهید گمنام به مدت ۲۴ ساعت در جزیره حضور خواهد داشت و فرصت ارزشمندی برای اجرای برنامه‌های معنوی و فرهنگی با مشارکت ادارات، شرکت‌ها، مدارس و مجموعه‌های مختلف فراهم می‌شود.

ترخان با یادآوری مراسم استقبال از سه شهید گمنام در سال گذشته خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همکاری مسئولان و مشارکت مردم شهیدپرور خارگ، برنامه استقبال و میزبانی از این شهید گمنام نیز در شأن مقام والای شهدا برگزار شود.