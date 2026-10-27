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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

ترخان: یادواره شهدای خارگ ۲۲ دی‌ماه برگزار می‌شود

ترخان: یادواره شهدای خارگ ۲۲ دی‌ماه برگزار می‌شود

خارگ- دبیر کنگره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، از برگزاری یادواره شهدای جزیره خارگ در ۲۲ دی‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر ترخان صبح سه‌شنبه در جلسه معارفه کمیته‌های تخصصی کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و شهدای جزیره خارگ که در سالن اجتماعات بخشداری ویژه خارگ برگزار شد، اظهار کرد: یادواره شهدای جزیره خارگ ۲۲ دی‌ماه و کنگره ملی شهدای استان بوشهر ۲۲ اسفندماه سال جاری در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ها و انتظارات ابلاغ‌شده برای برگزاری این رویدادها افزود: استفاده از نشان رسمی کنگره در مناسبت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی جزیره، از جمله اقدامات مورد تأکید است تا فعالیت‌های مرتبط با بزرگداشت شهدا به‌صورت مستمر دنبال شود.

ترخان ادامه داد: برگزاری برنامه‌های مناسبتی با محوریت شهدای اقشار مختلف، از جمله شهدای ورزشکار، دانش‌آموز و بسیجی، باید تا زمان برگزاری یادواره و کنگره ملی در دستور کار کمیته‌های تخصصی قرار گیرد.

دبیر کنگره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همچنین بر ضرورت فضاسازی محیطی و معرفی شهدای جزیره تأکید کرد و گفت: ساماندهی یادمان‌ها و المان‌های شهدا، معرفی کوچه‌های مزین به نام شهدا و نصب تابلوهای معرفی در محل زندگی و زادگاه آنان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا مؤثر باشد.

وی با اشاره به ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام به جزیره خارگ در ۱۵ آبان‌ماه اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این شهید گمنام به مدت ۲۴ ساعت در جزیره حضور خواهد داشت و فرصت ارزشمندی برای اجرای برنامه‌های معنوی و فرهنگی با مشارکت ادارات، شرکت‌ها، مدارس و مجموعه‌های مختلف فراهم می‌شود.

ترخان با یادآوری مراسم استقبال از سه شهید گمنام در سال گذشته خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همکاری مسئولان و مشارکت مردم شهیدپرور خارگ، برنامه استقبال و میزبانی از این شهید گمنام نیز در شأن مقام والای شهدا برگزار شود.

کد مطلب 6991171

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