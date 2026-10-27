معاون رئیس جمهور با خانواده شهید اورادی در بیرجند دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، صبح سه‌شنبه در دیدار با خانواده شهید رضا اورادی از شهدای جنگ رمضان خراسان جنوبی، بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا، شنیدن دغدغه‌های آنان و پیگیری مسائل و مشکلاتشان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در یک سال گذشته، حوادث و جنگ‌های تحمیل‌شده به کشور، موجب از دست دادن شمار زیادی از هم‌وطنان عزیزمان شده که در این شرایط، دولت چهاردهم و به‌ویژه رئیس جمهور همواره تأکید داشته‌اند که در سفرهای استانی به دیدار خانواده‌های معظم شهدا برویم.

انصاری افزود: این دیدارها فرصتی برای ابراز همدلی با خانواده‌های شهدا و شنیدن مستقیم مسائل و دغدغه‌های آنان است تا در صورت وجود مشکل، برای پیگیری و رفع آن اقدام شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تلاش‌های استاندار خراسان جنوبی برای رسیدگی به مسائل استان تصریح کرد: با وجود تلاش‌های استاندار محترم، لازم است اگر خانواده‌های معظم شهدا مسئله یا دغدغه‌ای دارند، آن را از زبان خودشان بشنویم و برای کاهش مشکلات و رسیدگی به درخواست‌های آنان تلاش کنیم.