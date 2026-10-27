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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۰

حفاظت از طبیعت نیازمند مسئولیت‌پذیری اجتماعی است

حفاظت از طبیعت نیازمند مسئولیت‌پذیری اجتماعی است

بیرجند- رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و فرهنگی را در گسترش فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست مؤثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، صبح سه‌شنبه در دیدار با آیت‌الله سید علیرضا عبادی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی و تنوع زیستی این استان اظهار کرد: این ظرفیت‌ها فرصت‌های ارزشمندی برای حفاظت از میراث طبیعی کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و محیط‌بانان در صیانت از این سرمایه‌های طبیعی افزود: تلاش‌ها و فداکاری‌های این نیروها نقش مهمی در حفاظت از محیط‌زیست دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه حضور در استان فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه است، گفت: افرادی که در مسیر حفاظت از محیط‌زیست فعالیت می‌کنند، با تلاش و ازخودگذشتگی به صیانت از طبیعت می‌پردازند و گاهی در این راه جان خود را نیز به خطر می‌اندازند.

انصاری با تأکید بر نقش آموزه‌های دینی و مذهبی در تقویت فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست بیان کرد: در آموزه‌های دینی ما بر حفاظت از طبیعت، مراقبت از محیط‌زیست، دوستی با طبیعت و احترام به آن تأکید شده است.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های محیط‌بانان افزود: در کنار اقدامات اجرایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و مذهبی و رهنمودهای علمای دینی می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: استفاده از این آموزه‌ها می‌تواند به نهادینه‌شدن فرهنگ احترام به طبیعت و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط‌زیست کمک کند.

انصاری با اشاره به سیاست‌های ابلاغی محیط‌زیستی رهبر شهید به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی این حوزه اظهار کرد: تلاش ما بر این است که این سیاست‌ها را در سطح کشور و به‌تبع آن در خراسان جنوبی دنبال و اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: این دیدار با هدف بهره‌مندی از دیدگاه‌ها، نظرات و رهنمودهای آیت‌الله عبادی در حوزه محیط‌زیست انجام شد تا از ظرفیت‌های دینی و فرهنگی برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست بهره گرفته شود.

کد مطلب 6991106

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