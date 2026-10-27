به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، صبح سه‌شنبه در دیدار با آیت‌الله سید علیرضا عبادی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیت‌های زیست‌محیطی و تنوع زیستی این استان اظهار کرد: این ظرفیت‌ها فرصت‌های ارزشمندی برای حفاظت از میراث طبیعی کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به نقش کارکنان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و محیط‌بانان در صیانت از این سرمایه‌های طبیعی افزود: تلاش‌ها و فداکاری‌های این نیروها نقش مهمی در حفاظت از محیط‌زیست دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه حضور در استان فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه است، گفت: افرادی که در مسیر حفاظت از محیط‌زیست فعالیت می‌کنند، با تلاش و ازخودگذشتگی به صیانت از طبیعت می‌پردازند و گاهی در این راه جان خود را نیز به خطر می‌اندازند.

انصاری با تأکید بر نقش آموزه‌های دینی و مذهبی در تقویت فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست بیان کرد: در آموزه‌های دینی ما بر حفاظت از طبیعت، مراقبت از محیط‌زیست، دوستی با طبیعت و احترام به آن تأکید شده است.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های محیط‌بانان افزود: در کنار اقدامات اجرایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و مذهبی و رهنمودهای علمای دینی می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: استفاده از این آموزه‌ها می‌تواند به نهادینه‌شدن فرهنگ احترام به طبیعت و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط‌زیست کمک کند.

انصاری با اشاره به سیاست‌های ابلاغی محیط‌زیستی رهبر شهید به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی این حوزه اظهار کرد: تلاش ما بر این است که این سیاست‌ها را در سطح کشور و به‌تبع آن در خراسان جنوبی دنبال و اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: این دیدار با هدف بهره‌مندی از دیدگاه‌ها، نظرات و رهنمودهای آیت‌الله عبادی در حوزه محیط‌زیست انجام شد تا از ظرفیت‌های دینی و فرهنگی برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال طبیعت و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست بهره گرفته شود.