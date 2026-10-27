به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان، روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵، در بیست و هشتمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه که در مرکز همایش‌های ایران مال برگزار می‌شود، گفت: از وقتی تعرفه‌گذاری را از سازمان نظام پزشکی گرفتند، شاهد تعیین تعرفه‌های ناعادلانه بوده ایم. اما در دو سال گذشته تلاش شد این روند بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی، افزود: در بحث خدمات آزمایشگاهی باید به قیمت کیت ها توجه داشته باشیم.

جمالیان به موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این موضوع داریم به سمت درست و عقلانیت می رویم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به برگزاری جلساتی با واردکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، افزود: امسال بانک مرکزی، ارز دارو و تجهیزات پزشکی را نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر تخصیص داده است، اما مسیرهای واردات کیت ها سخت تر شده است.

جمالیان در عین حال خطاب به جامعه پزشکی و آزمایشگاهی، گفت: مشکلات نیابد باعث شود کیفیت درمان آسیب ببیند.

وی در همین زمینه افزود: قدرت چانه زنی ما برای دفاع از حقوق شما، با انجام کار درست بالا می رود و اخلاق حرفه‌ای نباید دستاویز دیگر مسائل و موضوعات شود.‌