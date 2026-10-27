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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

تلف شدن ۴۶ رأس دام سبک بر اثر آتش‌سوزی در هوراند

تلف شدن ۴۶ رأس دام سبک بر اثر آتش‌سوزی در هوراند

هوراند- رئیس اداره دامپزشکی هوراند گفت: ۴۶ رأس دام سبک بر اثر آتش‌سوزی در یک واحد دامداری روستای کرگسر این شهرستان تلف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال عبداللهی روز سه شنبه گفت: این حادثه نیمه‌شب گذشته در پی بارش شدید باران، وقوع رعدوبرق و اتصال سیم‌کشی برق جایگاه نگه‌داری دام رخ داد که موجب شعله‌ور شدن پوشال‌های کف جایگاه و انتشار دود شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه از سوی دبیرخانه مدیریت بحران شهرستان، کارشناسان دامپزشکی به همراه نمایندگان جهاد کشاورزی، محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان در محل حاضر شدند و میزان و علت تلفات را بررسی کردند.

رئیس اداره دامپزشکی هوراند با بیان اینکه تلفات ناشی از عوامل فنی و محیطی بوده است تأکید کرد: این حادثه منشأ بیماری‌زا نداشته و ارتباطی با شیوع بیماری‌های واگیردار دامی ندارد.

عبداللهی در پایان گفت: لاشه دام‌های تلف‌شده با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی جمع‌آوری و معدوم شد تا از آلودگی محیط زیست و دسترسی حیوانات وحشی به لاشه‌ها جلوگیری شود.

کد مطلب 6991480

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