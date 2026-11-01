به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ستاره روز یکشنبه اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۹ نفر در آذربایجان‌شرقی بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند که یک نفر از آنان زن بوده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته افزود: در نیمه نخست سال گذشته هشت نفر بر اثر برق‌گرفتگی در استان جان باخته بودند که نشان‌دهنده افزایش یک‌نفری تلفات این حوادث در سال جاری است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی همچنین اعلام کرد: در شهریورماه امسال هیچ مورد فوتی ناشی از برق‌گرفتگی به این اداره کل ارجاع نشده است.

ستاره با اشاره به آمار سال گذشته خاطرنشان کرد: در مجموع، ۲۰ نفر در سال گذشته بر اثر برق‌گرفتگی در آذربایجان‌شرقی جان خود را از دست دادند که یک نفر از آنان زن بود.