پلمب ۱۱ واحد قصابی متخلف بهداشتی در یکی از محلات تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز چهارشنبه گفت: در جریان اجرای طرح ویژه تشدید نظارت‌های بهداشتی و بازرسی‌های هدفمند از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، از این تعداد واحد قصابی مقادیر قابل توجهی گوشت و فرآورده های خام دامی غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی شناسایی و ضبط شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر سلامت فرآورده‌های خام دامی، اظهار کرد: پس از شناسایی تخلفات بهداشتی و با هماهنگی‌ های انجام‌ شده و اخذ دستور قضایی، این واحدهای قصابی متخلف در این منطقه پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی شهروندان از اولویت‌های اصلی دامپزشکی است، گفت: عرضه گوشت و فرآورده‌های خام دامی ناسالم و غیرقابل مصرف انسانی، سلامت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و بازرسان و کارشناسان دامپزشکی با چنین تخلفاتی مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهند کرد.

حامی، با بیان اینکه صیانت از سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است، ادامه داد: در راستای پیشگیری از عرضه محصولات ناسالم، بازرسی‌های هدفمند از واحدهای عرضه گوشت در مناطق مختلف استان، به‌ ویژه مناطق دارای اولویت نظارتی، با جدیت ادامه می یابد و در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات قانونی لازم با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد.