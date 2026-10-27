به گزارش خبرنگار مهر، غزاله گلشاهی ظهر سه شنبه در دومین نشست از سلسله‌جلسات «انتقال مفاهیم دینی به فرزندان» با اشاره به اهمیت رفتار والدین در شکل‌گیری نگرش‌های دینی کودکان اظهار کرد: محبت زمانی در فرآیند تربیت اثرگذار است که فرزند آن را در رفتار روزمره پدر و مادر احساس کند و از حمایت عاطفی آنان اطمینان داشته باشد.

وی افزود: ابراز علاقه به فرزندان نباید تنها در قالب کلمات و جملات محبت‌آمیز باشد، بلکه توجه، همراهی و نحوه برخورد والدین در موقعیت‌های مختلف زندگی باید نشان‌دهنده علاقه و پشتیبانی آنان باشد.

این مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه احساس دوست‌داشته‌شدن از عوامل مؤثر در پذیرش مفاهیم تربیتی است، تصریح کرد: والدین باید متناسب با نیازهای عاطفی و ویژگی‌های فرزندان خود، شیوه‌های مناسب ابراز محبت را بشناسند و در روابط خانوادگی به کار بگیرند.

گلشاهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلوه‌های عاطفی در سیره خاندان اهل‌بیت (ع) و برخی روایت‌های مرتبط با واقعه کربلا، ماندگاری محبت مادرانه را مورد توجه قرار داد و گفت: آثار عاطفی ارتباط مادر و فرزند می‌تواند حتی پس از فقدان حضور ظاهری مادر نیز در ذهن و احساس فرزند باقی بماند و حس تعلق و حمایت را در او تقویت کند.

وی همچنین یادگارهای خانوادگی را از عوامل حفظ پیوندهای عاطفی دانست و بیان کرد: برخی اشیا و وسایل به‌جامانده از اعضای خانواده، فراتر از ارزش مادی خود، یادآور محبت، همراهی و خاطرات مشترک هستند و می‌توانند به حفظ احساس نزدیکی میان اعضای خانواده کمک کنند.

این کارشناس تربیتی با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت عاطفی در محیط خانه خاطرنشان کرد: فرزندان باید در روابط خانوادگی احساس کنند که جایگاهی ارزشمند دارند و از محبت و پشتیبانی والدین برخوردارند؛ چراکه استحکام خانواده تنها به هم‌زیستی در یک فضای مشترک محدود نمی‌شود، بلکه همدلی، نزدیکی عاطفی و احساس تعلق متقابل نیز در آن نقش اساسی دارد.

گلشاهی ادامه داد: وجود انس و الفت میان اعضای خانواده، زمینه مشارکت بیشتر آنان در امور مشترک را فراهم می‌کند و موجب می‌شود فرزندان با علاقه و رغبت بیشتری در فعالیت‌ها و تصمیم‌های خانوادگی همراهی کنند.

وی در پایان با اشاره به ادامه برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه تربیت دینی فرزندان، نقش پدر و شیوه‌های تأثیرگذاری او بر تحکیم روابط خانوادگی و تربیت فرزندان را از محورهای جلسات آینده عنوان کرد.