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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

متهم سرقت کابل های برق در قم دستگیر شد

متهم سرقت کابل های برق در قم دستگیر شد

قم- فرمانده انتظامی شهرستان قم از شناسایی و دستگیری متهم به سرقت ۶۰۰ متر کابل فشارقوی در دو روستای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا براتی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از دستگیری متهم پرونده سرقت کابل های فشار قوی برق خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم با اشاره به وقوع دو فقره سرقت کابل‌های مسی و آلومینیومی فشارقوی در دو روستای استان گفت: پس از گزارش سرقت‌ها، شناسایی عامل یا عاملان و بررسی موضوع به‌طور ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی قلعه‌چم قرار گرفت.

براتی افزود: مأموران با انجام بررسی‌های میدانی و تحقیقات تخصصی، به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد سرقت‌ها با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ انجام شده است.

متهم با هماهنگی قضایی دستگیر شد

وی ادامه داد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم در استان و با هماهنگی مقام قضایی، مأموران در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی استان تحویل داده شد.

کد مطلب 6991616
مهدی بخشی سورکی

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