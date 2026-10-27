اعتراف ترامپ؛ از پیام سیاسی تا موشک شناختی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست « بررسی ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا از تروریسم و تجزیه‌طلبی در ایران از منظر جنگ شناختی » با ابتکار مؤسسه راهبردی دیده بان در خبرگزاری مهر برگزار شد که در ادامه محور دیدگاه های کارشناسان از نظر می‌گذرد.

در دیماه ۱۴۰۴ اعتراضاتی در ایران رخ داد که میزان خشونت و خسارات جانی و مالی آن انطباقی با موارد گذشته در سال های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ نداشت. در حالی که ناآرامی های قبل در اوج خود و در یک بازه یک هفته تا ده روز و حتی در مورد ۱۴۰۱ بطور پراکنده در ۳ ماه طبق آمار رسمی تنها در حدود ۳۰۰ کشته و جمعا زیر هزار کشته برجای گذاشتند؛ اما این بار در تنها دو روز اعتراض آمارهای رسمی رقمی بیش از ۳ هزار کشته را نشان می دهد. این جهش غیر طبیعی به روشنی حکایت از احتمال وجود یک متغیر مداخله گر غیر متعارف یا غیر معمول در این صحنه دارد.

این سؤال برای هفته ها و ماه ها ذهن تحلیل گران را به خود مشغول ساخته بود تا اینکه در میانه جنگ و زمانی که آمریکایی ها از انفعال تروریست های سازمان یافته در جنگ علیه ج.ا.ا به تنگ آمده و ترامپ طی اظهار نظری کردها ( گروهک های تروریستی کردی) را مسئول شکست پروژه آشوب های دیماه اعلام کرد. در این اعتراف ترامپ کردها(گروهک های تروریستی کردی) را از این جهت مورد انتقاد قرارداد که سلاح های ارسالی آمریکا برای استفاده در آشوب های دیماه را به دست معترضین نرسانده اند.

این اعتراف علنی بی سابقه از سوی عالی ترین مقام دولت آمریکا چند گزاره بسیار مهم را در خود نهفته دارد. نخست آنکه آمریکایی ها با گروه های تروریستی شناخته شده ضدایرانی در ارتباط هستند و آنها را بخشی از جنگ افزار خود علیه ج.ا.ا می دانند. دوم آنکه این تروریست ها توسط دولت آمریکا حمایت مالی، لجستیکی و تسلیحاتی می شوند. سوم آنکه آمریکایی ها اراده تسلیح معترضین ایرانی را داشته اند و پیامدهای تسلیح معترضین کاملا مشخص است: قرار گرفتن مردم در برابر نیروهای مسلح، کشتار وسیع، جنگ شهری و جنگ داخلی. چهارم آنکه این تصمیم در سطح اراده باقی نمانده و آمریکایی ها عملیاتی شدن این تصمیم را از طریق ارسال سلاح به یکی از خطرناک ترین گروه های تروریستی ضد ایرانی دنبال کرده اند.

حال که اراده فعال آمریکایی ها برای مسلح نمودن معترضین ایران روشن شده؛ نکته مهم آن است که به احتمال زیاد آمریکایی ها این مهم را صرفا از یک کانال دنبال نکرده اند. آنچه مسلم است حوزه دسترسی و نفوذ تروریست های تجزیه طلب کرد نهایتاً می تواند محدود به مناطق کرد نشین ایران در غرب و شمال غرب کشور باشد. پس برای مسلح کردن معترضین در سایر نقاط کشور تدابیر دیگری اندیشیده شده و شاید با موفقیت به اجرا در آمده باشد.

اکنون سؤال اینجاست که آیا می توان ارتباط مستقیمی میان اعتراف ترامپ به تسلیح معترضین و آمار شوکه کننده کشته ها برقرار کرد؟ این اعتراف از ابعاد مختلف از جمله شناختی، حقوقی ،سیاسی، امنیتی چه معنا و چه پیامدهایی داشته و چه فرصت های تهاجمی را پیش روی کشور قرار می دهد؟

در پنجمین نشست از سلسله نشست های علمی، محمدحسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد جنگ هیبریدی و حوزه تروریسم و همچنین بهمن کاظمی، کارشناس ارشد سایبر و جنگ شناختی ،ابعاد اعتراف علنی رئیس جمهور آمریکا درحمایت از تروریسم و تجزیه طلبی در ایران از منظر جنگ شناختی مورد نقد و بررسی قرار دادند. لازم به ذکر است که این نشست با ابتکار مؤسسه راهبردی دیدبان در خبرگزاری مهر در ۲۱ مهرماه برگزار شد که محورهای آن را در ادامه می‌خوانید:

جایگاه عملیات شناختی در جنگ ترکیبی

کاظمی کارشناس ارشد سایبر و جنگ شناختی با اشاره به جایگاه و اهمیت عملیات شناختی و ادراکی در جنگ ترکیبی اظهار داشت: جنگ شناختی فرمانده کل و مغز اصلی جنگ ترکیبی است و تحریم، عملیات سایبری و اقدام نظامی بدون تسخیر اذهان به نتیجه نمی‌رسد. وی افزود دشمن چهار شگرد اصلی دارد: بزرگ‌نمایی ناامنی، فعال‌سازی شکاف‌های قومی و مذهبی، عملیات روانی و ضرب‌العجل، و شایعه‌پراکنی همراه با پیوند معیشت و تبعیض.

قربانی خاطرنشان کرد: با «جنگ‌های واکنش‌های شناختی» روبه‌رو هستیم که نقطه ثقل آن دستکاری شناخت و ادراک است. وی افزود جنگ شناختی «هنر تضعیف حاکمیت‌ها با اطلاعات نادرست هدفمند» است و دشمن با هوش مصنوعی، دیپ‌فیک و اتاق‌های پژواک، گسل‌های روانشناختی و قومی را فعال می‌کند؛ در این جنگ اثرگذاری فضای غیرفیزیکی ضریب ۴ و اقدام نظامی ضریب ۲ دارد.

توسل آمریکا به ابزار شناختی در دولت دوم ترامپ

کاظمی اظهار داشت: در دولت دوم ترامپ، ابزار شناختی به ابزار اصلی او تبدیل شده، چون در حوزه نظامی کم آورده است. وی افزود ترامپ با بمب‌های خبری می‌خواهد شکست داخلی خود را پوشش دهد؛ طبق آمار رسمی آمریکا ۶۵ درصد مردم مخالف جنگ جدید علیه ایران‌اند و سرمایه اجتماعی او به‌شدت افت کرده است. به گفته وی، ترامپ با بلوف می‌کوشد ضربات واردشده به پایگاه‌های بحرین و قطر را پنهان و قدرت ایران را ضعیف نشان دهد.

قربانی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار شناختی روندی تصاعدی گرفته و به ستون فقرات «فشار حداکثری ۲» تبدیل شده است. وی افزود مهم‌ترین مصادیق آن مهندسی انتظارات تورمی و عملیات روانی دلاری است و در قالب «دومینوی تأثیرگذاری»، توییت‌ها اطلاعات نادرست را در ناخودآگاه شهروند می‌کارند.

اعتراف علنی ترامپ در تسلیح تروریست ها و معترضین؛ حساب‌شده یا لغزش زبانی؟

کاظمی اظهار داشت: برخلاف تئوری «مرد دیوانه»، این حرف کاملاً مهندسی‌شده است و سه اثر دارد: تکمیل مهندسی ابهام و وحشت، دادن روحیه به گروهک‌های مسلح، و جبران شکست در میز دیپلماسی.

قربانی خاطرنشان کرد: موضع‌گیری ترامپ شبیه یک «موشک شناختی هدایت‌شونده» برای تخریب احساس امنیت و تاب‌آوری جامعه ایران است. وی افزود توییت‌های او ساخته اتاق‌فکر پنتاگون و برای ارزیابی عمق واکنش و پدافند شناختی ایران است؛ اگر این اقدامات علیه کشور دیگری انجام می‌شد، پیش از جنگ ۱۲ روزه از بین رفته بود.