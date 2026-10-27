روایت حماسی «حسین یکتا» در میان کودکان بلوچ سیستان و بلوچستان

چابهار- «حسین یکتا» راوی دفاع مقدس با حضور در میان کودکان بلوچ سیستان و بلوچستان، یک روایت جذاب و حماسی نقل کرد.