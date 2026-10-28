حسن زاده: ۱۰۶ هزار تخلف رانندگی در محورهای آذربایجان ‌غربی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر،

بهزاد حسن‌زاده در این زمینه اظهار کرد: ۱۰۵ هزار و ۷۹۱ مورد از تخلفات ثبت‌شده مربوط به تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت بوده است که ضرورت توجه ویژه به رعایت سرعت مجاز و برخورد جدی با تخلفات رانندگی را نشان می‌دهد

وی همچنین از ثبت بیش از ۳ میلیون و ۲۸۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه در ترددهای بین‌استانی خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

حسن زاده با اشاره به ثبت متوسط روزانه ۱۰۶ هزار و ۸۹ دستگاه وسیله نقلیه در ترددهای ورودی و خروجی استان افزود: بررسی اطلاعات پلاک‌خوان‌ها نشان می‌دهد سهم حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد بوده و ۲۱ درصد از وسایل نقلیه غیربومی نیز بین یک تا سه روز در استان ماندگاری داشته‌اند.

وی محور مهاباد ـ ارومیه، معروف به محور رشکان ارومیه را پرترددترین مسیر استان عنوان کرد و گفت: متوسط تردد روزانه در این محور ۲۹ هزار و ۷۹۱ دستگاه بوده و ساعت ۱۲ تا ۱۳ بیشترین حجم تردد به ثبت رسیده است و محورهای سلماس ـ ارومیه، ارومیه ـ سلماس، ارومیه ـ امامزاده و امامزاده ـ ارومیه نیز در رتبه‌های بعدی محورهای پرتردد قرار دارند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های آذربایجان‌غربی در ادامه بر لزوم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در ارتقای ایمنی جاده‌ها افزود: خودروهای شخصی بیشترین سهم تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند و بررسی اطلاعات سامانه‌های هوشمند نشان می‌دهد محورهای ارومیه ـ مهاباد، خوی ـ سلماس در محدوده قبل از گمرک سلماس و ارومیه ـ سلماس در محدوده بعد از پلیس‌راه سلماس، از مسیرهای دارای بیشترین تخلفات سرعت در استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر تردد، تحلیل اطلاعات سامانه‌های هوشمند و شناسایی محورهای پرتردد و پرخطر، نقش مؤثری در برنامه‌ریزی برای کاهش تخلفات، کنترل سرعت و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.