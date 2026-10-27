تصادفات فوتی قزوین ۳۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی با تشریح وضعیت تصادفات جاده‌ای استان در چهار روز نخست آبان اظهار کرد: در این مدت، هر روز یک تصادف منجر به فوت در محورهای مواصلاتی قزوین رخ داده و جان یکی از هم‌وطنانمان را گرفته است.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تمام این حوادث در ساعات شب و تاریکی هوا اتفاق افتاده‌اند و سرعت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان از عوامل برجسته در وقوع آن‌ها بوده‌اند.

تمام تصادفات فوتی چهار روز نخست آبان در شب رخ داد

رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به افزایش ۳۰۰ درصدی تصادفات منجر به فوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این روند را نگران‌کننده خواند و گفت: کاهش دید در شب، در کنار سرعت بالا و خستگی راننده، فرصت واکنش به موقع را محدود می‌کند و احتمال وقوع حوادث شدید را افزایش می‌دهد.

تقی‌خانی با تأکید بر ضرورت کنترل سرعت در محورهای مواصلاتی تصریح کرد: لازم است دستگاه متولی نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها، برای توسعه، تکمیل و فعال‌سازی سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف سرعت با جدیت بیشتری اقدام کند تا کنترل سرعت خودروها به‌ویژه در ساعات شب مؤثرتر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و پرهیز از رفتارهای پرخطر در درجه نخست به مسئولیت‌پذیری رانندگان وابسته است، اما تجهیزات هوشمند نظارتی نیز می‌توانند با افزایش احتمال شناسایی تخلفات، نقش بازدارنده داشته باشند. تخلف سرعت علاوه بر افزایش احتمال وقوع تصادف، می‌تواند شدت برخورد و احتمال مرگ‌ومیر را بیشتر کند.

هشدار پلیس راه درباره رانندگی در شب

رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست در ساعات شب با سرعت مطمئنه حرکت کنند و در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی، در مکانی امن توقف کرده و پس از رفع خستگی به مسیر خود ادامه دهند.

وی تأکید کرد: سرعت غیرمجاز و بی‌توجهی به خستگی راننده می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد و رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه هنگام رانندگی در تاریکی هوا، برای حفظ جان رانندگان و سایر کاربران جاده ضروری است.