به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مسابقه «نجات تخم‌مرغ» با حضور دانشجویانی از دانشگاه‌های مختلف کشور، در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

در این مسابقه، حدود ۳۶ تیم متشکل از نزدیک به ۱۰۰ شرکت‌کننده حضور داشتند. دانشجویانی از دانشگاه‌های شهید رجایی، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز در این رویداد شرکت کردند.

هدف از برگزاری این مسابقه، به‌کارگیری عملی مفاهیم آموزشی مهندسی و تقویت خلاقیت در طراحی سازه بود. شرکت‌کنندگان باید سازه‌ای طراحی می‌کردند که با قرار گرفتن تخم‌مرغ درون آن و رهاسازی سازه از ارتفاع، از تخم‌مرغ در برابر ضربه ناشی از برخورد با زمین محافظت کند.

این رقابت فرصتی برای دانشجویان فراهم کرد تا با تکیه بر دانش فنی، خلاقیت و توانایی حل مسئله، آموخته‌های خود را در قالب یک چالش عملی مهندسی به کار بگیرند.

مسابقه نجات تخم‌مرغ از جمله فعالیت‌های آموزشی و رقابتی در حوزه مهندسی است که با پیوند دادن مباحث نظری به تجربه عملی، زمینه‌ای برای بروز ایده‌های نوآورانه و تعامل میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف فراهم می‌کند.