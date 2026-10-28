  1. حوزه و دانشگاه
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

برگزاری مسابقه نجات تخم‌مرغ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزاری مسابقه نجات تخم‌مرغ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسابقه «نجات تخم‌مرغ» با حضور دانشجویانی از دانشگاه‌های مختلف کشور، در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مسابقه «نجات تخم‌مرغ» با حضور دانشجویانی از دانشگاه‌های مختلف کشور، در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

در این مسابقه، حدود ۳۶ تیم متشکل از نزدیک به ۱۰۰ شرکت‌کننده حضور داشتند. دانشجویانی از دانشگاه‌های شهید رجایی، علم و صنعت ایران و شهید بهشتی نیز در این رویداد شرکت کردند.

هدف از برگزاری این مسابقه، به‌کارگیری عملی مفاهیم آموزشی مهندسی و تقویت خلاقیت در طراحی سازه بود. شرکت‌کنندگان باید سازه‌ای طراحی می‌کردند که با قرار گرفتن تخم‌مرغ درون آن و رهاسازی سازه از ارتفاع، از تخم‌مرغ در برابر ضربه ناشی از برخورد با زمین محافظت کند.

این رقابت فرصتی برای دانشجویان فراهم کرد تا با تکیه بر دانش فنی، خلاقیت و توانایی حل مسئله، آموخته‌های خود را در قالب یک چالش عملی مهندسی به کار بگیرند.

مسابقه نجات تخم‌مرغ از جمله فعالیت‌های آموزشی و رقابتی در حوزه مهندسی است که با پیوند دادن مباحث نظری به تجربه عملی، زمینه‌ای برای بروز ایده‌های نوآورانه و تعامل میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف فراهم می‌کند.

کد مطلب 6992366
زهرا سیفی

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