به گزارش خبرگزاری مهر، ژیمناست‌ها و مربی تبریزی به اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان دعوت شدند. ایلیا رشتبری و معراج فرهمند، به همراه حسین مهرداد مربی تبریزی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان دعوت شدند.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای اعزام به رقابت‌های جام آزاد شانگهای چین و جام ورونین مسکو تا پایان آبان در تهران برگزار می‌شود.

ژیمناست آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی بزرگسالان ترامپولین دعوت شد. محمدحسین بانی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای اعزام به رقابت‌های جام شانگهای روسیه دعوت شد. اردوی آماده‌سازی تیم ملی ترامپولین به میزبانی شهر یزد تا ۲۸ آبان برگزار می‌شود.

۲ بانوی ورزشکار آذربایجان شرقی هم به اردوی تیم بانوان پاهایوت کشور دعوت شدند. خانم‌ها مهدیه قره‌باغی و شیرین میرزا صالح، به این اردو دعوت شده‌اند.

اردوی تیم بانوان سبک پاهایوت کشور در رده سنی بزرگسالان به میزبانی استان تهران از ۲۰ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.