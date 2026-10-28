به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده، روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ در سی و پنجمین کنگره انجمن علمی چشم پزشکی ایران در مرکز همایش‌های رازی، گفت: یکی از وظایف اصلی ما حفظ و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و توجه به تعهد و اخلاق حرفه‌ای است.

وی با اشاره به اهمیت دو مولفه آموزش و تعهد حرفه‌ای، افزود: این دو مولفه، بُن ساخت پزشکی کشور را تشکیل می دهند.

رئیس زاده تاکید کرد: در کنار کنگره ها، اخلاق و تعهد حرفه‌ای را نباید فراموش کرد، به خصوص برای همکاران جوان آموزش داده شود.

وی با عنوان این مطلب که ما دچار ضعف در آموزش هستیم، گفت: بزرگان جامعه پزشکی کشور باید تجربه‌های خود را در اختیار جوانان قرار دهند.

رئیس زاده با تأکید بر اینکه از تاریخ پرافتخار پزشکی ایران نباید غافل شد، افزود: تاریخ هیچ رشته تخصصی مثل چشم پزشکی برجسته نیست.

وی گفت: غربی ها در حوزه تاریخ پزشکی ایران از ما جلوتر هستند. در حالی که ابن سینا اولین کسی است که علم پزشکی را مکتوب کرد.

رئیس زاده با عنوان این مطلب که باید نام بزرگان تاریخ پزشکی کشورمان را برجسته کنیم، افزود: ما می توانیم مرجع علمی دنیا باشیم.

وی به اهمیت آموزش مبانی انتظامی و حقوقی در پزشکی، اشاره کرد و گفت: رصد تحولات آینده و نقش هوش مصنوعی به خصوص در رشته چشم پزشکی، از اهمیت زیادی برخوردار است.

رئیس زاده با عنوان این مطلب که کیفیت آموزش پزشکی خط قرمز سازمان نظام پزشکی است، اظهار داشت: مسلم ترین حق مردم ما، دسترسی به خدمات با کیفیت است.

وی ادامه داد: ارائه دهنده خدمت باید از آموزش با کیفیت برخوردار باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با انتقاد از کیفیت آموزش پزشکی در برخی از دانشکده ها، گفت: دانشکده های پزشکی بی کیفیت، باید تعطیل شوند.