نیما حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات مشترک پایش و مقابله با تخلفات صیادی در محدوده دریایی غرب استان خبر داد و گفت: در این عملیات، تعدادی از ادوات صید غیرمجاز کشف و توقیف شد و یک متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

حسین‌زاده با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: این اقدام با همکاری اداره شیلات شهرستان بابلسر و مشارکت تیم واکنش سریع ستاد استان، با حضور جانشین و فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان در پهنه دریایی محدوده تعاونی‌های پره غرب مازندران انجام شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، رشته دام‌های نایلونی غیرمجاز، یک شناور سبک و یک لنسر ماهیگیری کشف و توقیف شد و فرد متخلف نیز برای رسیدگی به موضوع به مراجع قانونی معرفی شد.

مدیرکل شیلات مازندران با تأکید بر ضرورت مقابله با صید غیرمجاز تصریح کرد: حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان دریای خزر و صیانت از حقوق صیادان قانونمند، از اولویت‌های مهم شیلات استان است و تحقق این اهداف مستلزم استمرار نظارت‌ها و برخورد با تخلفات صیادی است.

حسین‌زاده ادامه داد: همکاری میدانی یگان حفاظت منابع آبزیان با ادارات شیلات شهرستانی در شناسایی و جمع‌آوری ادوات صید غیرمجاز نقش مؤثری دارد و این تعاملات برای پیشگیری از تخلفات و حفاظت از سرمایه‌های دریایی استان ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر پهنه‌های دریایی و تشدید اقدامات نظارتی با هدف حفاظت از منابع آبزی و پشتیبانی از فعالیت صیادان قانونمند در دستور کار شیلات مازندران قرار دارد.