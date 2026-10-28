به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد، جواد محجوبی در نشست سازگاری با کم‌آبی استان که به ریاست استاندار برگزار شد، توسعه استفاده از منابع آب نامتعارف و بازچرخانی آب در صنایع را از محورهای مهم مدیریت مصرف دانست و گفت: صنایع کاشی و فولاد و همچنین برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.

وی افزود: در این واحدها، آب مصرفی پس از طی مراحل لازم، دوباره در چرخه تولید استفاده می‌شود که این اقدام می‌تواند وابستگی صنایع به منابع آب تازه را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اجرای سند سازگاری با کم‌آبی اظهار کرد: با همکاری ذی‌نفعان بخش‌های مختلف، حدود ۷۵ درصد از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت مصرف آب استان پیشرفت داشته است.

محجوبی همچنین با اشاره به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: بیش از ۹۸ درصد چاه‌های کشاورزی استان به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند که این اقدام در کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی نقش دارد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آبی، از تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی چاه‌های غیرمجاز و انشعابات غیرقانونی در برخی محیط‌های تولیدی، از جمله گلخانه‌ها و واحدهای صنعتی، خبر داد و افزود: این کارگروه با هدف شناسایی تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها فعالیت خواهد کرد.

محجوبی خاطرنشان کرد: مقابله با برداشت‌های غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف، از اقدامات ضروری برای حفاظت از منابع آب و اجرای مؤثرتر سند سازگاری با کم‌آبی در استان است.