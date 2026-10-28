افتضاح ترامپ در آمازون

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: انتخاب مجدد لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا برای چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری برزیل، ضمن تقویت جایگاه چین در روابط با مهم‌ترین متحد خود در آمریکای لاتین، موقعیت برازیلیا را به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی رقابت راهبردی میان واشنگتن و پکن تحکیم می‌کند؛ رقابتی که با توجه به برخورداری برزیل از دومین ذخایر بزرگ عناصر خاکی کمیاب در جهان، ابعاد اقتصادی و ژئوپلتیکی مهمی دارد. روزنامه «ساوت چاینا مورنینگ پست» با اشاره به پیامدهای انتخاب مجدد لولا برای روابط چین و برزیل و بازار عناصر خاکی کمیاب گزارش داد که پیروزی این سیاستمدار ۸۰ ساله با استقبال مقام‌های چینی مواجه شده است.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در واکنش به این امر اعلام کرد که پکن آماده همکاری با این قدرت بزرگ آمریکای جنوبی است تا به پیشبرد ساخت جامعه‌ای با آینده مشترک میان چین و برزیل ادامه دهد. در همین حال، کارشناسان معتقدند تداوم حضور رهبری باتجربه و پایبند به سیاست عدم هم‌سویی با آمریکا در برزیل، که بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به شمار می‌رود، در راستای منافع پکن خواهد بود. بر اساس داده‌های دیوان عالی انتخابات برزیل، لولا در دور دوم انتخابات در مجموع ۶۴ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۳۲ رای، معادل ۵۲ درصد آرای معتبر را به دست آورد؛ در حالی که رقیب او، فلاویو بولسونارو، نامزد راست افراطی حزب لیبرال و وابسته به آمریکا، ۵۹ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۴۱ رای، معادل ۴۸ درصد آرا را کسب کرد.

خشم ترامپ از باخت بولسونارو

اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران درباره انتخابات ریاست جمهوری برزیل مدعی شد: از نظر من، وضعیت وحشتناک به نظر می‌رسید. راستش را بخواهید، شبیه یک انتخابات دستکاری‌شده دیگر بود. رئیس‌جمهوری آمریکا ادعا کرد: من از هیچ‌یک از طرف‌ها حمایت نکردم، اما آنچه دیده می‌شد، تصویر بسیار بدی بود. من انتخابات را تماشا کردم؛ بسیار فاسد و بسیار افتضاح به نظر می‌رسید. ترامپ در پاسخ به اینکه آیا می‌خواهید در مورد انتخابات برزیل اقدامی انجام دهید؟ گفت: من برزیل را اداره نمی‌کنم؛ من ایالات متحده را اداره می‌کنم. لولا را دوست دارم و با او خیلی خوب کنار می‌آیم اما آن تمدید مهلت، بسیار عجیب بود.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با چهارم آبان توانست برای بار چهارم به ریاست جمهوری برزیل انتخاب شود. این انتخاب شوکی بر سپهر سیاسی در حال تغییر آمریکای لاتین بود که شاهد قدرت گرفتن روز افزون جریان راست افراطی و عمدتا با حمایت ایالات متحده بود. پیروزی لولا در انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در شرایطی رقم خورد که اختلافات او با دونالد ترامپ بر سر تعرفه‌های تجاری، مداخله واشنگتن در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین و جنگ علیه ایران ادامه دارد.

تاکید لولا بر حاکمیت ملی، گسترش روابط با چین و حمایت از بریکس، از محورهای اصلی اختلاف رویکرد دو رئیس‌جمهور درباره نظم جهانی و نقش آمریکا در عرصه بین‌المللی است. این پیروزی در حالی رخ داده است که دولت دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود طی ۹ ماه نخست، بیش از بسیاری از دولت‌های پیشین آمریکا از هر دو حزب، از زمان پایان جنگ سرد به نیم‌کره غربی توجه کرده است. این توجه از گماشتن مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در امور کوبا تا حمایت از نامزدها و سیاستمداران راستگرا و ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا را دربر می‌گیرد.

لولا در طول کارزار انتخاباتی خود، بر موضوع حاکمیت ملی تاکید کرده و بارها ارتباط خانواده فلاویو بولسونارو رقیب انتخاباتی با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده بود؛ ارتباطی که پس از اعمال تعرفه‌های آمریکا علیه برزیل با هدف اخلال در روند محاکمه رئیس‌جمهوری پیشین ژائیر بولسونارو به دلیل تلاش برای کودتا، شکل برجسته‌تری به خود گرفت؛ این محاکمه در نهایت به محکومیت بولسونارو به حبس انجامید. وی پیشتر در کمپین انتخاباتی خود عنوان کرده بود: مسئله این است که مشخص کنیم چه نوع برزیلی می‌خواهیم؛ برزیلی که پرچم برزیل را ببوسد یا برزیلی که در برابر پرچم آمریکا خبردار بایستد؟