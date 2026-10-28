به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «پگاه» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار منتشر شده در فرآینده تهیه و توزیع آثار موسیقایی است که این روزها در قالب یک اثر بی کلام با هنرمندی پویان آزاده در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«سحر»، «پگاه»، «کوچ»، «زندگی»، «تمدن»، «داد»، «بغض»، «صحرا» آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

پویان آزاده از جمله هنرمندان فعال عرصه موسیقی به ویژه در حوزه دانشگاهی است که سال های گذشته دکترای موسیقی خود را از دانشگاه مارتین لوتر آلمان دریافت کرده و اکنون در عرصه های آهنگسازی، نوازندگی پیانو، موسیقی کلاسیک ایرانی و سایر حوزه های موسیقایی فعالیت می کند.

این هنرمند در سـال ۱۳۹۹ برای نخسـتین بار ۲ رشـته نوازندگی پیانو ایرانی و پداگوژی موسیقی را در دانشـگاه‌های ایران راه اندازی کرد و در ســال ۲۰۲۱ رتبه نخسـت جایزه بین المللی موسیقی رسـت را در نوازندگی پیانو کلاسیک غربـی دریافت کرد.

از آثار وی می‌توان به «با یادش» (نشـر ماهور)، «ییلاق» (نشـر آوای باربد)، «یادگار استاد ۲» (بـه همراهی ویولـون استاد تجویدی) اشـاره کرد؛ این در حالی است که «ترانه هـــای ایرانی بـرای پیانو» (نشـر بلمن کشــور آلمان)، «ردیف اسـتاد جـواد معروفی» (نشـر پیانـو)، «ردیـف پیانـو کلاسیک ایرانی» (نشـر دانشـگاه هنـر)، «متد اروپایی آمـوزش پیانو» (نشـر چشـمه) هم جزو آثار تالیقی پویان آزاده محسوب می شوند.

این هنرمند از ســـال ۱۳۹۴ به عنوان عضو هیئت علمـی دانشـگاه هنر مشـغول بـه کار شـده و هم زمان به تدریـس پیانـو در نخستین مرکز تخصصی آمــوزش پیانو در ایران مشـغول است.