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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

پیگیری ویژه پلیس برای شناسایی عاملان قتل شهردار جونقان

پیگیری ویژه پلیس برای شناسایی عاملان قتل شهردار جونقان

شهرکرد-فرمانده انتظامی چهارمحال‌وبختیاری در پی قتل اسماعیل اسلامی باباحیدری، شهردار جونقان، دستور ویژه‌ای برای پیگیری پرونده، بررسی ابعاد حادثه و شناسایی عامل یا عاملان قتل صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی قتل شهردار جونقان، سردار حسین امجدیان، فرمانده انتظامی چهارمحال‌وبختیاری، دستور ویژه‌ای برای پیگیری دقیق پرونده و روشن‌شدن ابعاد این حادثه صادر کرد.

بر اساس اعلام پایگاه خبری پلیس چهارمحال‌وبختیاری، این دستور با هدف کشف حقیقت و شناسایی عامل یا عاملان قتل صادر شده است.مأموران انتظامی و تیم‌های تخصصی پلیس نیز با انجام اقدامات قانونی و تخصصی، بررسی این پرونده را برای روشن‌شدن ابعاد حادثه در دستور کار دارند.

بر اساس این گزارش، اخبار تکمیلی درباره روند رسیدگی به پرونده و نتایج اقدامات پلیس، پس از دستیابی به اطلاعات موثق و تأیید مراجع ذی‌صلاح، اطلاع‌رسانی خواهد شد.به گزارش فارس، اسماعیل اسلامی باباحیدری، شهردار جونقان، شامگاه سه‌شنبه ۶ آبان در شهر فارسان بر اثر اصابت گلوله جان باخت.

کد مطلب 6992626

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