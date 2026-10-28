به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد دادستانی در نشست دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه لرستان بر ضرورت تسهیل فعالیت‌های کانون‌ها و انجمن‌های دانشجویی تأکید کردند.

وی ضمن قدردانی از معاونت فرهنگی و اجتماعی و دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و انجمن‌های علمی دانشجویی به‌دلیل فعالیت‌ها و تلاش‌های انجام‌شده، بر تقویت رویکردهای تسهیل‌گر و حمایت از برنامه‌هایی که به گسترش فعالیت‌های دانشجویی منجر می‌شوند، تأکید کرد.

توسعه همکاری انجمن‌های علمی با پارک علم و فناوری

در بخش دیگری از این نشست، برگزاری جلسه‌ای با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه لرستان و با حضور دکتر سپه‌وند، رئیس پارک علم و فناوری استان، در آینده نزدیک به تصویب رسید.

این نشست با هدف گسترش و ارتقای همکاری میان دانشگاه لرستان و پارک علم و فناوری استان و فراهم‌کردن زمینه ارتقای سطح کیفی فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار خواهد شد.

تشریح آیین‌نامه‌های فعالیت تشکل‌های دانشجویی

قاسم صحرایی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان نیز در این نشست، توضیحاتی درباره مفاد آیین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه تسهیل فرایندهای فعالیت گروهی و تشکلی دانشجویان ارائه کرد.

وی همچنین درباره سامانه جامع معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه توضیح داد و به نقش این سامانه در اطلاع‌رسانی رویدادها و برنامه‌های کانون‌ها و انجمن‌های دانشجویی اشاره کرد.