برخورد قانونی با اخلالگران شبکه توزیع آرد در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد، بر لزوم نظارت دقیق بر بازار نان‌های فانتزی، ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییر نرخ مصوب کیسه‌های آرد نوع سه و نوع شش و رسیدن آن به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای نانوایی‌ها اظهار کرد: متناسب با افزایش نرخ آرد، قیمت نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و لازم است این تغییرات با نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.

ضرورت نظارت بر قیمت نان‌های فانتزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نرخ‌های مصوب استانی نان‌های فانتزی تا ۵۰ درصد کمتر از نرخ‌های استان‌های همجوار و تهران تعیین شده است، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید با اشراف کامل بر شرایط اقتصادی این حوزه، از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کنند و با حضور میدانی و نظارت مستمر، زمینه عرضه نان با قیمت مصوب را فراهم آورند.

عسکری تصریح کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی یا اجحاف در حق مردم، از اولویت‌های مدیریت بازار نان در استان است و این موضوع باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری با پایش هوشمند

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای ثبت و توزیع آرد در سامانه‌های مربوط، از جمله سامانه «نانینو»، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در دوره‌های گذشته، ثبت‌های صوری و استفاده از کدهای نادرست در اطلاعات مربوط به جامعه روستایی و عشایری وجود داشته که باید به‌صورت جدی اصلاح شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مسئولیت عاملان توزیع و تعاونی‌ها در ثبت دقیق اطلاعات و صحت‌سنجی داده‌ها بیان کرد: این مجموعه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه هدف و برخورداری از شناخت محلی، باید در شناسایی نواقص و رفع مشکلات احتمالی نقش مؤثری ایفا کنند.

عسکری افزود: دستگاه‌هایی مانند تعاون روستایی و امور عشایر موظف‌اند با هماهنگی اداره‌کل غله، دسترسی مدیریتی لازم به سامانه‌ها را فراهم کنند تا میزان جذب آرد و وضعیت سهمیه هر منطقه به‌صورت مستمر رصد شود و هیچ خانواده روستایی و عشایری از سهمیه قانونی خود محروم نماند.

وی خاطرنشان کرد: شفافیت اطلاعات، ثبت صحیح سهمیه‌ها و نظارت بر نحوه توزیع آرد، از الزامات مدیریت هوشمند این زنجیره است و باید از هرگونه انحراف منابع یارانه‌ای جلوگیری شود.

وحدت فرماندهی برای جلوگیری از انحراف در زنجیره تأمین

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حوزه تبادلات تجاری و تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: در شرایطی که زنجیره تأمین با محدودیت‌هایی مواجه است، مدیریت صحیح منابع، بهینه‌سازی فرآیند توزیع و جلوگیری از هدررفت و انحراف کالاهای اساسی اهمیت دوچندان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی گفت: سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور در حوزه تأمین و توزیع غلات و آرد، مبنای عمل دستگاه‌های مسئول است و در مرحله اجرا نباید اختلاف‌نظر یا ناهماهنگی بین‌بخشی وجود داشته باشد.

عسکری ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، امور عشایر و اداره‌کل غله باید در چارچوب یک برنامه هماهنگ عمل کنند تا فرآیند تأمین و توزیع آرد با دقت، سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.

برخورد قانونی با اخلالگران شبکه توزیع آرد

وی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی و یارانه‌های اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی هشدار داد: آردی که با صرف منابع عمومی و حمایت‌های دولتی تأمین می‌شود، باید به‌طور دقیق و به‌موقع به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: هر عاملی که از توزیع صحیح و به‌موقع آرد خودداری کند یا با سوءاستفاده از منابع و سهمیه‌های تخصیص‌یافته موجب اختلال در بازار شود، با برخورد قانونی و بدون مسامحه مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: مدیریت هوشمند توزیع آرد و نان، نظارت مؤثر بر سهمیه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، از الزامات حفظ امنیت غذایی و تأمین پایدار نیازهای مردم استان است.