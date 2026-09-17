به گزارش خبرگزاری مهر، نادیا صداقت در نشست کارگروه آرد و نان استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به وضعیت سهمیه آرد نانوایی‌های آزادپز اظهار کرد: از مجموع سهمیه ۶۰۰ تنی این واحدها، تاکنون ۱۲۹ تن خریداری نشده که این موضوع نیازمند بررسی و پیگیری است.

وی با اشاره به شرایط کشور در تأمین گندم افزود: با توجه به محدودیت منابع و ضرورت مدیریت بهینه مصرف، نظارت کامل بر روند توزیع و مصرف آرد در استان در اولویت قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تمامی نانوایی‌های آزادپز موظف هستند ضمن تجهیز به سامانه «نانی‌نو»، نان تولیدی خود را با قیمت مصوب به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.

تعیین سقف ۳۰۰ کیسه‌ای برای آزادپزها

وی از تعیین سقف سهمیه برای نانوایی‌های آزادپز خبر داد و گفت: از ابتدای ماه آینده سهمیه آرد هر نانوایی آزادپز حداکثر ۳۰۰ کیسه در ماه تعیین شده است.

صداقت افزود: فهرست واحدها و قیمت مصوب برای بانک سپه ارسال می‌شود تا امکان دسترسی به سامانه «نانی‌نو» و بارگذاری قیمت فراهم شود.

وی تأکید کرد: کاهش سهمیه برخی واحدها به معنای حذف آنها از شبکه توزیع نیست، بلکه سهمیه‌های مازاد به واحدهای جدیدالتأسیس اختصاص خواهد یافت.

مجوز نانوایی بدون افزایش سهمیه

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در خصوص متقاضیان راه‌اندازی نانوایی‌های جدید نیز گفت: متقاضیان باید پیش از اخذ مجوز با آگاهی کامل از سهمیه‌های ابلاغی اقدام کنند، زیرا پس از راه‌اندازی واحد، افزایش سهمیه‌ای برای آن انجام نخواهد شد.

وی فعالیت نانوایی‌های فاقد مجوز را غیرقانونی دانست و افزود: مجوزی برای «مجتمع‌های نان» صادر نمی‌شود.

صداقت همچنین هشدار داد: در صورت تکرار تخلف در یک نانوایی بیش از پنج بار، پروانه فعالیت آن واحد لغو خواهد شد.

کیفیت آرد استان زیر ذره‌بین

وی با اشاره به نتایج آزمایش‌های انجام‌شده درباره کیفیت گندم و آرد استان گفت: کیفیت گندم و آرد کهگیلویه و بویراحمد در تمامی آزمایش‌های انجام‌شده تأیید شده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برای بررسی دقیق‌تر، طی سه ماه گذشته کیفیت آرد استان با نمونه‌های نان استان اصفهان مقایسه شده و نتایج این بررسی در حال ارزیابی است.

فروش نان به صنوف ساماندهی می‌شود

وی درباره نحوه تأمین نان مورد نیاز رستوران‌ها، کافه‌ها و سایر کسب‌وکارها نیز گفت: این واحدها نمی‌توانند به‌صورت آزاد و نامحدود از نانوایی‌ها نان خریداری کنند.

صداقت افزود: صنوف متقاضی باید در سامانه مربوطه در فرمانداری شهرستان خود ثبت‌نام کرده و کارت مخصوص خرید نان از نانوایی‌های مشخص را دریافت کنند.

وی همچنین از ارجاع پرونده هشت نانوایی متخلف با بیشترین میزان تخلف در سه سال گذشته به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: با این واحدها از کسر سهمیه تا سقف مجازات قانونی، از جمله لغو پروانه کسب، برخورد خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: صحت‌سنجی سرانه آرد در مناطق روستایی نیز در دستور کار کارگروه آرد و نان استان قرار گرفته است.