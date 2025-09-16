اختصاص ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی خبازی ها در استان

به گزارش خبرنگار مهر، نادیا صداقت بعداظهر سه شنبه در یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی گندم، آرد و نان کهگیلویه و بویراحمد، تصریح کرد: این جلسه با شش دستورکار مهم برگزار شد که هدف نهایی همه آنها، تأمین آرد و نان سالم و باکیفیت برای مردم و رفع موانع تولید در این زنجیره ارزش است.
وی در تشریح مصوبات جلسه افزود: مصوبات ارسالی از سوی فرمانداریهای استان در کارگروههای شهرستانی بررسی شد و موارد قابل اجرا به تصویب نهایی رسید تا در هر شهرستان اجرایی شود.
مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویر احمد در خصوص پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی گفت: در این زمینه ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات فنی و اعتباری در اختیار صندوق کارآفرینی امید قرار گرفته است.
به گفته وی، پرداخت این تسهیلات در دو مرحله به شهرستانها توزیع شده و امروز گزارش نهایی از سوی صندوق کارآفرینی امید و اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
صداقت بیان کرد: مرحله سوم این تسهیلات نیز به زودی به شهرستانها ابلاغ خواهد شد تا در اختیار نانواییهای نیازمند قرار گیرد.
آردهای کشف شده به کارخانههای آرد تحویل شود
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری در خصوص تعیین تکلیف آردهای مکشوفه خارج از شبکه، تاکید کرد: با توجه به فسادپذیری سریع آرد، آردهای کشف شده سریعاً جمعآوری و به کارخانههای آرد استان تحویل داده میشود.
وی بیان کرد: این آردها در مناطق گرمسیری به کارخانه آرد مارون و در شهرستانهای سردسیری به دو کارخانه آرد مرکز استان تحویل داده خواهد شد تا در اختیار نانواییهای مواجه با کمبود آرد قرار گیرد.
صداقت در خصوص توزیع آرد خام روستایی و عشایری گفت: برای توزیع عادلانه و دقیق آرد خام در مناطق روستایی و عشایری هماکنون بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ انجام میشود.
مدیرکل اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با دانشگاه علوم پزشکی مکاتبه انجام شده و انتظار میرود آمار مورد نظر حداکثر تا یک هفته آینده ارائه شود، پس از آن، توزیع آرد خام بر اساس این آمار به صورت دقیقتر انجام خواهد گرفت.
وی بر تولید و توسعه نان کامل تأکید کرد و یادآور شد: در راستای ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماریهای مرتبط با دستگاه گوارش از جمله برخی سرطانها که ریشه در کیفیت پایین نان مصرفی دارد، بر تولید و ترویج نان کامل سبوسدار تأکید ویژهای شد.
قیمت نان کامل بر روی سامانه نانی نو بارگذاری شده است
صداقت بیان کرد: قیمت آرد کامل در جلسات قبلی مصوب و به وزارت کشور ابلاغ شده بود که خوشبختانه پس از پیگیریهای مستمر، هماکنون قیمت این نانها بر روی سامانه «نانی نو» بارگذاری شده است.
وی افزود: دو اقدام ضروری شناسایی و معرفی نانواییهای متقاضی تولید نان کامل به سامانه نانی نو برای فعالسازی امکان فروش این نانها و فرهنگسازی و اطلاعرسانی به مردم درباره فواید بسیار زیاد نان کامل برای سلامت که منجر به کاهش بیماریهای میشود مورد تاکید است.
