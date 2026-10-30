خبرگزاری مهر، گروه استانها: توزیع آرد روستایی و عشایری در کشور با هدف شفاف‌سازی سهمیه‌ها، جلوگیری از انحراف منابع یارانه‌ای و رساندن آرد به مصرف‌کنندگان واقعی وارد مرحله تازه‌ای شده است، تغییری که قرار بود با اتکا به سامانه‌های هوشمند، نظم بیشتری به زنجیره تأمین و توزیع بدهد، اما در کهگیلویه و بویراحمد با چالش‌هایی از جمله تأخیر در تحویل سهمیه‌ها، نواقص ثبت اطلاعات، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سردرگمی خانوارهای متقاضی همراه شده و اکنون ضرورت بازنگری در شیوه اجرا و تعیین تکلیف مسئولیت‌ها را بیش از گذشته نمایان کرده است.

هوشمندسازی توزیع آرد؛ پایان سهمیه‌های غیرشفاف

آرد و نان به‌عنوان دو کالای اساسی و راهبردی، همواره بخش مهمی از سیاست‌های حمایتی دولت را به خود اختصاص داده‌اند، اختصاص یارانه به گندم و آرد با هدف تأمین نان مورد نیاز مردم و کنترل هزینه‌های خانوار انجام می‌شود، اما گستردگی زنجیره تأمین، تفاوت الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی و دشواری نظارت بر مسیر انتقال آرد از مراکز تأمین تا مصرف‌کننده نهایی، ضرورت اصلاح شیوه‌های سنتی توزیع را به همراه داشته است.

در سال‌های گذشته، بخشی از آرد مورد نیاز روستاییان و عشایر از طریق شبکه تعاون روستایی و عوامل توزیع محلی در اختیار خانوارها قرار می‌گرفت، این سازوکار اگرچه با اتکا به شناخت محلی عاملان و ارتباط مستقیم آنان با خانوارهای مشمول اجرا می‌شد، اما ثبت اطلاعات جمعیت مصرف‌کننده، میزان سهمیه دریافتی و تطبیق آمار واقعی خانوارها با سهمیه‌های تخصیصی، از جمله موضوعاتی بود که نیاز به ساماندهی بیشتری داشت.

در همین راستا، سیاست هوشمندسازی و شفاف‌سازی زنجیره توزیع آرد در کشور دنبال شد، پس از توسعه سامانه‌های نظارتی در حوزه نانوایی‌ها و اجرای سامانه نانینو، ساماندهی توزیع آرد خام روستایی و عشایری نیز در دستور کار قرار گرفت تا اطلاعات مصرف‌کنندگان، میزان سهمیه و فرآیند تحویل آرد در بستری یکپارچه ثبت و قابل رصد باشد.

سامانه یکپارچه مدیریت آرد (سیما) در همین چارچوب برای ثبت اطلاعات خانوارهای روستایی و عشایری و ساماندهی توزیع آرد خام مورد استفاده قرار گرفته است، بر اساس ضوابط اعلام‌شده در زمان آغاز اجرای طرح، ثبت اطلاعات خانوار، مشخصات محل سکونت، تعداد افراد تحت تکفل و اطلاعات بانکی برای بهره‌مندی از سهمیه ضروری است و توزیع خارج از بستر تعیین‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود. سهمیه مبنای اعلام‌شده نیز برای هر فرد روستایی ماهانه هشت کیلوگرم و برای هر فرد عشایری ۱۲ کیلوگرم آرد است.

هدف اصلی این تغییر، ایجاد امکان تطبیق اطلاعات متقاضیان با داده‌های دستگاه‌های مرتبط، جلوگیری از ثبت‌های تکراری و صوری، شناسایی دریافت‌کنندگان غیرواقعی و کنترل مسیر تخصیص آرد یارانه‌ای است، به‌گونه‌ای که منابع عمومی به جای هدررفت یا انحراف، به دست خانوارهای واجد شرایط برسد زیرا تجربه اجرای این سیاست در سایر استان‌ها نیز نشان می‌دهد که اتصال اطلاعات سامانه‌ای و بررسی هم‌زمان وضعیت دریافت آرد و خرید نان، بخشی از سازوکار جدید مدیریت سهمیه‌ها است.

با این حال، اجرای چنین طرحی زمانی می‌تواند به هدف اصلی خود برسد که اطلاعات پایه دقیق باشد، دسترسی خانوارهای مشمول به ثبت‌نام فراهم شود و فرآیند تخصیص تا تحویل نهایی آرد بدون وقفه ادامه یابد. در غیر این صورت، سامانه‌ای که قرار است مسیر توزیع را شفاف کند، ممکن است به دلیل نواقص اطلاعاتی یا ضعف هماهنگی اجرایی، خود به یکی از موانع دسترسی مردم به سهمیه قانونی تبدیل شود.

کهگیلویه و بویراحمد؛ فاصله میان تأمین آرد و تحویل به خانوارها

در کهگیلویه و بویراحمد، اجرای طرح توزیع هوشمند آرد روستایی و عشایری از مهرماه امسال وارد مرحله عملیاتی شد، طرحی که مقدمات آن از حدود سه سال پیش و با ثبت‌نام متقاضیان آغاز شده بود با ورود طرح به مرحله اجرا، قرار بود اطلاعات خانوارهای مشمول تکمیل و سهمیه‌ها بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و ضوابط جدید تخصیص داده شود.

اما آنچه در ادامه خود را نشان داد، فاصله میان تأمین آرد و توزیع نهایی آن بود، گزارش‌های میدانی و گلایه‌های خانوارهای روستایی و عشایری از دریافت نکردن سهمیه طی ماه‌های گذشته، نشان داد که صرف تأمین آرد از سوی دستگاه‌های مسئول، به معنای دسترسی مصرف‌کننده نهایی به این کالای اساسی نیست.

در این میان، بخشی از متقاضیان ثبت‌نام خود را انجام داده و کد دریافت کرده‌اند، اما همچنان در انتظار تحویل سهمیه هستند، از سوی دیگر، افرادی نیز به دلیل نواقص اطلاعاتی یا جاماندن از فرآیند ثبت‌نام، برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان نیازمند راهنمایی و پیگیری هستند.

موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مسئولیت اجرای بخش‌های مختلف طرح میان چند دستگاه تقسیم شده است، اداره‌کل غله در حوزه مدیریت و ساماندهی زنجیره آرد نقش متولی را دارد، تعاون روستایی و امور عشایر در ارتباط با جامعه هدف و شبکه توزیع فعالیت می‌کنند و فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها نیز در شناسایی خانوارها، بررسی اطلاعات و پیگیری مشکلات محلی نقش دارند.

در شیوه پیشین، عاملان توزیع با اتکا به فهرست‌های موجود و شناخت محلی، آرد را میان خانوارهای تحت پوشش توزیع می‌کردند، اما در سازوکار جدید، اطلاعات باید در سامانه سیما ثبت و تأیید شود و تخصیص سهمیه بر مبنای داده‌های ثبت‌شده صورت گیرد، بنابراین، نقش عاملان محلی از توزیع صرف فراتر رفته و ثبت اطلاعات، تکمیل پرونده‌ها و همکاری در صحت‌سنجی اطلاعات خانوارها را نیز در بر می‌گیرد.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی استان فقط اجرای یک سامانه جدید نیست، بلکه ضرورت هماهنگ‌سازی تمام حلقه‌های زنجیره توزیع است، زنجیره‌ای که از شناسایی خانوار واجد شرایط آغاز می‌شود، با ثبت و تأیید اطلاعات ادامه می‌یابد و در نهایت باید به تحویل واقعی سهمیه آرد منتهی شود.

تأخیر در توزیع نهایی و گلایه خانوارهای روستایی و عشایری

نخستین نشانه‌های بروز مشکل در اجرای طرح، با افزایش مراجعات مردمی و اعتراض خانوارهایی آشکار شد که با وجود ثبت‌نام و دریافت کد، هنوز سهمیه آرد خود را تحویل نگرفته بودند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات توزیع آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: با وجود تأمین آرد مورد نیاز از طریق تعاون روستایی و عشایری، در مرحله توزیع نهایی وقفه ایجاد شده و میزان آرد توزیع‌شده با نیاز اعلامی روستاها همخوانی ندارد.

نادیا صداقت با بیان اینکه مقدمات اجرای طرح توزیع هوشمند آرد از حدود سه سال پیش فراهم و ثبت‌نام متقاضیان روستایی و عشایری انجام شده است، افزود: این طرح از مهرماه امسال وارد مرحله اجرا شده و لازم است فرآیند توزیع آرد خانوارهای ثبت‌نام‌شده در مهلت تعیین‌شده تکمیل شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده تصریح کرد: گزارش‌ها حاکی از وجود خلأ جدی در زنجیره توزیع آرد روستایی و عشایری است، به‌طوری‌که با وجود خرید و تأمین آرد از طریق تعاون روستایی و عشایری، توزیع نهایی آن با وقفه مواجه شده و میزان آرد تحویلی با نیاز اعلام‌شده روستاها تناسب ندارد.

وی با اشاره به افزایش مراجعات و تماس‌های مردمی گفت: به‌صورت روزانه تماس‌هایی دریافت می‌شود که در آنها مردم از دریافت نکردن آرد طی دو ماه گذشته گلایه دارند.

صداقت افزود: تعدادی از عشایر نیز در مقابل استانداری حضور پیدا کردند و مشکلات خود را با مسئولان در میان گذاشتند که در پی آن، موضوع از سوی دستگاه‌های مربوط پیگیری شد.

وی درباره وضعیت سامانه سیما و احتمال اختلال در فرآیند دریافت آرد خاطرنشان کرد: در تماس با مدیرکل امور اقتصادی وزارت کشور، موضوع مشکلات توزیع آرد مطرح شد و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، اختلالی از سوی سامانه گزارش نشده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اتصال سامانه برقرار است و متقاضیان می‌توانند فرآیند دریافت آرد خود را انجام دهند که بر اساس گزارش‌های دریافتی، احتمال بروز اختلال محدود در پهنای باند مطرح شده، اما قطعی سامانه تأیید نشده است.

وی همچنین از ارسال فهرست ۲۳۷ خانوار پرمصرف از تهران خبر داد و خواستار پایش وضعیت این خانوارها از سوی کارگروه‌های تنظیم بازار شهرستان‌ها شد.

صداقت گفت: هر شهرستان باید نظارت کامل بر خانوارهای معرفی‌شده داشته باشد و بررسی‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول انجام شود.

ثبت‌های صوری و ضرورت اصلاح شبکه توزیع آرد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر بازار نان‌های فانتزی و ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: هرگونه کوتاهی و انحراف در شبکه توزیع آرد، تهدیدی برای امنیت غذایی مردم است و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود.

سید احسان عسکری با اشاره به تغییر نرخ مصوب کیسه‌های آرد نوع سه و نوع شش و رسیدن آن به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای نانوایی‌ها افزود: متناسب با افزایش نرخ آرد، قیمت نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و لازم است این تغییرات با نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول مدیریت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مشکلات ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط اشاره کرد و گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در دوره‌های گذشته، ثبت‌های صوری و استفاده از کدهای نادرست در اطلاعات مربوط به جامعه روستایی و عشایری وجود داشته که باید به‌صورت جدی اصلاح شود.

عسکری با اشاره به مسئولیت عاملان توزیع و تعاونی‌ها در ثبت دقیق اطلاعات و صحت‌سنجی داده‌ها بیان کرد: این مجموعه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه هدف و برخورداری از شناخت محلی، باید در شناسایی نواقص و رفع مشکلات احتمالی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند تعاون روستایی و امور عشایر موظف‌اند با هماهنگی اداره‌کل غله، دسترسی مدیریتی لازم به سامانه‌ها را فراهم کنند تا میزان جذب آرد و وضعیت سهمیه هر منطقه به‌صورت مستمر رصد شود و هیچ خانواده روستایی و عشایری از سهمیه قانونی خود محروم نماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود در تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور در حوزه تأمین و توزیع غلات و آرد، مبنای عمل دستگاه‌های مسئول است و در مرحله اجرا نباید اختلاف‌نظر یا ناهماهنگی بین‌بخشی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، امور عشایر و اداره‌کل غله باید در چارچوب یک برنامه هماهنگ عمل کنند تا فرآیند تأمین و توزیع آرد با دقت، سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.

عسکری با اشاره به ضرورت صیانت از منابع عمومی و یارانه‌های اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی گفت: آردی که با صرف منابع عمومی و حمایت‌های دولتی تأمین می‌شود، باید به‌طور دقیق و به‌موقع به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و هر عاملی که از توزیع صحیح و به‌موقع آن خودداری کند یا با سوءاستفاده از سهمیه‌های تخصیص‌یافته موجب اختلال در بازار شود، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

انتقاد فرمانداری بویراحمد از حذف شهرستان‌ها از فرآیند تصمیم‌گیری

فرماندار بویراحمد هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات موجود در ساماندهی و ثبت‌نام سهمیه آرد روستایی و عشایری اظهار کرد: در این حوزه سه موضوع مرتبط با شهرداری، تعاون روستایی و امور عشایر وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

عباس بهشتی افزود: قرار نیست مردم به‌صورت مستقیم برای ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند زیرا اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در اختیار عاملان توزیع آرد روستایی و عشایری قرار دارد و باید از ظرفیت این افراد برای تکمیل اطلاعات استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از روستاییان و عشایر به سامانه دسترسی ندارند یا با نحوه کار با آن آشنا نیستند، تصریح کرد: عاملان توزیع آرد باید موظف شوند اطلاعات افرادی را که پیش از این از آنها سهمیه آرد دریافت می‌کردند، در سامانه ثبت کنند و هزینه ثبت‌نام نیز از متقاضیان دریافت شود.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه اطلاعات سهمیه‌بگیران به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی در اختیار عاملان قرار دارد، ادامه داد: تکمیل این اطلاعات کار دشواری نیست و باید عقب‌ماندگی موجود در این زمینه جبران شود؛ چراکه در صورت بسته‌شدن سامانه، امکان پاسخگویی به مطالبات و اعتراضات مردم با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت همراهی عاملان توزیع گفت: اگر از میان ۱۰۰ نفر معترض، مشکل سهمیه آرد ۲۰ نفر برطرف شود، زمینه همراهی سایر افراد نیز فراهم خواهد شد، بنابراین لازم است انگیزه کافی برای عاملان ایجاد شود تا ثبت‌نام سهمیه‌بگیران روستایی و عشایری به سرانجام برسد.

بهشتی با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری در حوزه آرد و نان استان اظهار کرد: متأسفانه مجموعه‌های مسئول در این حوزه، از جمله جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی استانداری، عملاً فرمانداری‌ها را از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته‌اند.

وی افزود: مستندات مربوط به این موضوع وجود دارد و در مواردی برای شهرستان بویراحمد تصمیم‌گیری شده و جلساتی نیز برگزار شده است، اما از فرمانداری برای حضور در این جلسات دعوت نشده است.

فرماندار بویراحمد با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های استانی و شهرستانی بیان کرد: تصمیمات مربوط به شهرستان باید با اطلاع و مشارکت فرمانداری اتخاذ شود تا امکان پیگیری و پاسخگویی دقیق به مطالبات مردم وجود داشته باشد.

وی همچنین با انتقاد از صدور برخی مجوزهای نانوایی به‌صورت سفیدامضا گفت: دستگاهی که چنین فرم‌هایی را صادر می‌کند، باید درباره نحوه صدور آنها پاسخگو باشد زیرا در شرایط فعلی، حوزه آرد روستایی، عشایری و خبازی با مشکلاتی مواجه شده است که باید برای رفع آنها اقدام جدی صورت گیرد.

بهشتی در پایان گفت: نمی‌توان برای مردم کار کرد، اما در زمان پاسخگویی، فرمانداری را که در جریان تصمیمات نبوده است، مسئول مشکلات دانست.

شناسایی جاماندگان از ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات سهمیه‌بگیران

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توزیع سریع، منظم و بدون تأخیر آرد میان افراد مشمول و جامعه هدف روستایی، مطابق ضوابط و سهمیه‌های تعیین‌شده، از جمله مواردی است که باید با جدیت از سوی واحدهای اجرایی دنبال شود.

وحید محمدی‌تبار افزود: در همین راستا، شناسایی افرادی که تاکنون موفق به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه آرد (سیما) نشده‌اند، ضروری است و باید با ارائه راهنمایی‌های لازم، زمینه ثبت‌نام و تکمیل فرآیند مربوط به این افراد فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات اظهار کرد: اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان واجد شرایط آرد روستایی و راهنمایی آنان برای ثبت‌نام و رفع نواقص احتمالی پرونده‌ها، می‌تواند به بهبود روند ارائه خدمات و جلوگیری از بروز مشکلات در این زمینه کمک کند.

مدیرکل تعاون روستایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت هماهنگی میان مسئولان اجرایی ادامه داد: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید با همکاری و تعامل مؤثر، مشکلات مربوط به توزیع آرد و ثبت‌نام متقاضیان را به‌صورت میدانی بررسی کرده و برای رفع موانع موجود در چارچوب ضوابط اقدام کنند.

وی همچنین از ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد ادارات شهرستانی خبر داد و گفت: رؤسای ادارات تعاون روستایی شهرستان‌ها موظف‌اند ضمن پیگیری اجرای دقیق مفاد ابلاغیه، گزارش اقدامات انجام‌شده، مشکلات موجود و نتایج حاصل را در اسرع وقت به مدیریت استان ارائه دهند.

محمدی تبار در پایان بر استفاده از تمام ظرفیت‌های اجرایی برای توزیع به‌موقع آرد، تکمیل ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط و رفع مشکلات احتمالی در سامانه سیما تأکید کرد.

آزمون عدالت در توزیع آرد؛ از ثبت اطلاعات تا تحویل واقعی سهمیه

مجموع اظهارات مسئولان استانی نشان می‌دهد مسئله آرد روستایی و عشایری در کهگیلویه و بویراحمد تنها به کمبود یا تأمین نشدن این کالای اساسی محدود نیست، بلکه چند حلقه از فرآیند توزیع هم‌زمان با چالش مواجه شده‌اند، از صحت اطلاعات و شناسایی جامعه هدف گرفته تا هماهنگی دستگاه‌ها، عملکرد عاملان توزیع و تحویل نهایی سهمیه‌ها.

در این میان، یکی از مهم‌ترین نکات، تفاوت میان تأمین آرد و دسترسی خانوارها به آن است، وقتی مسئولان از تأمین آرد مورد نیاز سخن می‌گویند، اما خانوارها همچنان از دریافت نکردن سهمیه خود گلایه دارند، ضرورت بررسی دقیق مسیر توزیع از زمان خرید و تحویل آرد به شبکه توزیع تا رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی آشکار می‌شود.

از سوی دیگر، اجرای سامانه سیما بدون تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات گذشته را برطرف کند زیرا خانوارهای روستایی و عشایری، به‌ویژه ساکنان مناطق دورافتاده و جمعیت‌هایی که در فصل‌های مختلف سال جابه‌جا می‌شوند، باید امکان ثبت اطلاعات و اصلاح مغایرت‌های احتمالی را داشته باشند، همچنین نباید ضعف دسترسی به اینترنت یا ناآشنایی با فرآیندهای الکترونیکی، موجب محرومیت افراد واجد شرایط از سهمیه قانونی شود.

نکته مهم دیگر، ضرورت تعیین مرز مسئولیت دستگاه‌ها است، وقتی اداره‌کل غله، تعاون روستایی، امور عشایر و مجموعه‌های شهرستانی هر کدام بخشی از فرآیند را بر عهده دارند، نبود هماهنگی می‌تواند زمینه انتقال مسئولیت و طولانی‌شدن رسیدگی به مطالبات مردم را فراهم کند، فرمانداری‌ها نیز به دلیل ارتباط مستقیم با مسائل شهرستان و شناخت شرایط محلی، نمی‌توانند صرفاً در مرحله پاسخگویی به اعتراضات وارد میدان شوند و باید در فرآیند شناسایی، تصمیم‌گیری و نظارت نقش مشخصی داشته باشند.

همچنین موضوع فهرست خانوارهای پرمصرف و احتمال ثبت‌های صوری، ضرورت نظارت مبتنی بر اطلاعات دقیق را دوچندان می‌کند، شناسایی تخلف و جلوگیری از انحراف منابع یارانه‌ای ضروری است، اما این فرآیند باید با امکان بررسی اعتراضات، اصلاح اطلاعات و تفکیک مصرف واقعی از موارد غیرمتعارف همراه باشد تا خانوارهای واجد شرایط متضرر نشوند.

در نهایت، موفقیت طرح توزیع هوشمند آرد در کهگیلویه و بویراحمد نه با تعداد ثبت‌نام‌ها و نه صرفاً با اتصال سامانه سنجیده می‌شود بلکه معیار اصلی، تحویل به‌موقع و کامل سهمیه به خانوارهایی است که شرایط قانونی دریافت آن را دارند.

اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با تعیین تکلیف متقاضیان دارای کد اما فاقد سهمیه تحویلی، شناسایی جاماندگان از ثبت‌نام، رفع مغایرت‌های اطلاعاتی، ساماندهی عاملان توزیع و ایجاد سازوکار پاسخگویی شهرستانی، فاصله میان تخصیص و تحویل آرد را کاهش دهند.

آرد روستایی و عشایری صرفاً یک کالای یارانه‌ای نیست، بلکه بخشی از امنیت غذایی خانوارهایی است که در بسیاری از مناطق دورافتاده، دسترسی آسانی به نانوایی ندارند، از این رو، هرگونه اصلاح در نظام توزیع زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در سفره مردم دیده شود و هیچ خانوار واجد شرایطی به دلیل ناهماهنگی اداری، نقص اطلاعات یا اختلال در فرآیند اجرایی از سهم قانونی خود محروم نماند.