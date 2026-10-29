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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

روسیه از رهگیری و انهدام ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی در طول شب گذشته خبر داد

روسیه از رهگیری و انهدام ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی در طول شب گذشته خبر داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور طی یک شب ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف رهگیری و منهدم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۲۱۴ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده است. به ارزیابی خبرگزاری تاس بر اساس آمار منتشرشده از سوی شهردار مسکو، حملات پهپادی اوکراین به مسکو در شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه از بزرگ‌ترین حملات سال جاری بوده است.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو اعلام کرد از ساعت ۲۰:۳۰ چهارشنبه تا ساعت ۷ صبح پنجشنبه به وقت مسکو، ۶۱۳ پهپاد به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند که بیشتر آن‌ها در فاصله دور رهگیری شدند و ۲۳۱ پهپاد نیز هنگام نزدیک‌شدن به مسکو منهدم شدند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، پهپادها بر فراز مناطق بریانسک، بلگورود، کورسک، کالوگا، تولا، اسمولنسک، لیپتسک، ورونژ، تور، اوریول، ریازان، ولادیمیر، سامارا، ساراتوف، پنزا و روستوف، همچنین منطقه مسکو و جمهوری‌های باشقیرستان و اودمورتیا سرنگون شدند.

مقام‌های محلی همچنین از انهدام ۱۷۰ پهپاد بر فراز منطقه کالوگا، ۴۲ پهپاد بر فراز منطقه تولا، هشت پهپاد در شهر استرلیتاماک در باشقیرستان و چهار پهپاد بر فراز منطقه اولیانوفسک خبر دادند.

کد مطلب 6993585

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