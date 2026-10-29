پنتاگون درخواست تحقیق درباره محدودیت‌ استارلینک در اوکراین را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بازرس کل پنتاگون درخواست ۹ سناتور آمریکایی برای تحقیق درباره محدودیت‌های خدمات استارلینک و استارشیلد در اوکراین را رد کرد و اعلام کرد نگرانی‌های مطرح‌شده را برای بررسی به نیروی هوایی آمریکا ارجاع داده است.

مقام‌های اوکراینی گفته‌اند محدودیت دسترسی به پایانه‌های استارلینک عملیات نظامی این کشور را مختل کرده است.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس پیش‌تر اعلام کرده بود که از استارلینک برای حملات تهاجمی استفاده نمی‌شود و سامانه استارشیلد نیز تحت کنترل دولت آمریکاست. روزنامه وال‌استریت ژورنال هم پیش‌تر گزارش داده بود که ماسک دستور اعمال محدودیت‌هایی را صادر کرده است. دونالد ترامپ نیز ۲۲ اکتبر اعلام کرد دسترسی به این خدمات دوباره برقرار شده است.