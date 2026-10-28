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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

سرویس امنیت فدرال روسیه قاچاق سلاح در ۵۳ منطقه را خنثی کرد

سرویس امنیت فدرال روسیه قاچاق سلاح در ۵۳ منطقه را خنثی کرد

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور فعالیت غیرقانونی ۱۲۶ نفر در ۵۳ منطقه را متوقف و صدها قبضه سلاح و بیش از ۳۰۰ کیلوگرم مواد منفجره کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفاکس، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در عملیات‌های انجام‌شده طی ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۲۶، فعالیت غیرقانونی ۱۲۶ نفر را که در ۵۳ منطقه این کشور به قاچاق سلاح، تغییر کاربری و احیای قابلیت‌های رزمی سلاح‌های غیرنظامی و فروش آنها دست داشتند، متوقف کردند.

بر اساس اعلام این نهاد امنیتی، در جریان این عملیات‌ها ۳۶۳ قبضه سلاح گرم ساخت روسیه و کشورهای دیگر، هزار و ۴۳۶ نارنجک، ۳۲۳ کیلوگرم مواد منفجره شامل تی‌ان‌تی و باروت و همچنین بیش از ۶۰ هزار فشنگ با کالیبرهای مختلف کشف و ضبط شد.

سرویس امنیت فدرال روسیه همچنین از تعطیلی ۴۸ کارگاه زیرزمینی خبر داد که در زمینه تغییر و ارتقای سلاح و تولید مهمات فعالیت می‌کردند.

بر اساس این گزارش، سلاح‌های کشف‌شده شامل ۴۵ نارنجک‌انداز، ۹ مسلسل، ۹ مسلسل دستی، ۹۸ قبضه سلاح خودکار، ۱۰۸ قبضه تپانچه و هفت‌تیر و ۹۴ قبضه تفنگ، کارابین و سلاح شکاری بوده است.

این نهاد امنیتی اعلام کرد که اقدامات برای شناسایی و مقابله با تولید، تغییر و توزیع غیرقانونی سلاح در روسیه ادامه دارد.

سرویس امنیت فدرال روسیه پیش‌تر نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) از شناسایی ۱۱۱ نفر در ۴۳ منطقه روسیه و کشف و ضبط ۲۹۷ قبضه سلاح گرم خبر داده بود.

کد مطلب 6992619

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