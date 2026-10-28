  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

روسیه از تصرف دو شهرک جدید در اوکراین خبر داد

روسیه از تصرف دو شهرک جدید در اوکراین خبر داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور دو شهرک در استان‌های خارکیف و سومی را تصرف کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور شهرک‌های آلیسوفکا در استان خارکیف و بارلیوفکا در استان سومی را تصرف کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای روسیه مواضع اوکراین را در مناطق مختلف هدف قرار داده‌اند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد در این عملیات صدها نظامی اوکراینی و تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی، توپخانه و ایستگاه‌های جنگ الکترونیک منهدم شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین از انهدام ۶۱۷ پهپاد اوکراینی و رهگیری دو موشک نپتون خبر داد.

کد مطلب 6992691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها