روسیه از تصرف دو شهرک جدید در اوکراین خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور شهرک‌های آلیسوفکا در استان خارکیف و بارلیوفکا در استان سومی را تصرف کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای روسیه مواضع اوکراین را در مناطق مختلف هدف قرار داده‌اند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد در این عملیات صدها نظامی اوکراینی و تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی، توپخانه و ایستگاه‌های جنگ الکترونیک منهدم شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین از انهدام ۶۱۷ پهپاد اوکراینی و رهگیری دو موشک نپتون خبر داد.