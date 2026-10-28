نخبگان باید استعداد خود را در راه انقلاب به کار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن حسن زاده عصر امروز چهارشنبه در آئین نکوداشت خدمات آموزشی و فرهنگی استاد عبدالحسین ابراهیمی که در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در قرآن، احادیث و سیره رسول اکرم (ص) دانش بالاترین جایگاه را دارد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه علم محصول فکر و اندیشه است، گفت: پیش از انقلاب، در استان یک جراح مغز و اعصاب نداشتیم اما اکنون شاهد هستیم متخصصان بسیاری در این حوزه مشغول به فعالیت هستند یا در خوزستان تربیت شده اند.

وی افزود: پس از انقلاب، فاصله علم پزشکی دنیا و ایران بسیار کم شده است؛ در حوزه های دیگر همین گونه است به طور مثال در حوزه ادبیات، ارتباط لسان الغیب حافظ با دین بر هیچ کس پوشیده نیست.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه در جامعه ما نخبه نباید منزوی باشد، تصریح کرد: رهبر ما در پیام اخیر خود فرمودند « نخبه کسی نیست که یک استعداد درخشان دارد بلکه نخبه فردی است که استعداد خود را در راه انقلاب به کار می گیرد».

آیت الله حسن زاده بیان کرد: موسسه آموزشی شهید ابراهیمی، افتخاری برای اهواز و خوزستان است که مورد اعتماد همه مردم است؛ نامگذاری این موسسه به نام یک شهید بسیار پسندیده است. در دزفول نیز چنین مجموعه‌ای وجود دارد.

وی گفت: ان‌شاءالله خوزستان که به تعبیر امام خمینی «دین خود را به اسلام ادا کرده است» به رتبه بالای خود در زمینه نخبگان که در طول تاریخ و در دوره معاصر خود داشته، برسد.