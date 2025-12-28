  1. استانها
صدور پیام‌ تسلیت سازمان‌ها وشخصیت‌ها در پی ارتحال آیت‌الله شفیعی

اهواز - در پی درگذشت آیت‌الله سید علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان، جمعی از علما، مسئولان کشوری و استانی و نهادهای مختلف با صدور پیام‌هایی، این ضایعه را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پیام خود، آیت‌الله شفیعی را فقیهی وارسته و مجاهدی صادق توصیف کرد که علاوه بر مجاهدت علمی، با تقدیم فرزند شهید خویش، جلوه‌ای روشن از ایثار و اخلاص را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، فقدان این فقیه مجاهد را «ثلمه‌ای بزرگ در پیکره اسلام» دانست و بر نقش تأثیرگذار ایشان در تربیت طلاب، حضور در نهضت اسلامی و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.

سید محسن موسوی‌زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت این عالم مجاهد را «ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه، جامعه دینی و مردم شریف خوزستان» دانست و بر نقش ماندگار آن مرحوم در هدایت اخلاقی و معنوی جامعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین امیررضا هدایی مدیر حوزه علمیه خوزستان نیز با اشاره به جایگاه علمی آن فقید سعید، از ایشان به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار تشیع در خوزستان یاد کرد و تألیف آثار متعدد، تربیت صدها شاگرد و سال‌ها مجاهدت علمی و انقلابی را از ویژگی‌های برجسته این عالم ربانی برشمرد.

همچنین سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان در پیامی، ضمن تسلیت این فقدان، از آیت‌الله شفیعی به‌عنوان عالمی انقلابی، مخلص و خستگی‌ناپذیر نام برد که از آغاز نهضت امام خمینی (ره) تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، منشأ خدمات فراوانی برای اسلام و انقلاب بوده است.

علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به سوابق مدیریتی و قضائی آیت‌الله شفیعی، خدمات ایشان در دوران تصدی مسئولیت‌های قضائی و نقش مؤثرش در خدمت به مردم استان را ماندگار توصیف کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز، حوزه هنری انقلاب اسلامی و مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز هر یک در پیام‌هایی جداگانه، این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن مرحوم و مردم خوزستان تسلیت گفته و از آیت‌الله شفیعی به‌عنوان عالمی عامل، پدری شهیدپرور و چهره‌ای اثرگذار در عرصه علم، اخلاق و خدمت اجتماعی یاد کردند.

در این پیام‌ها، بر این نکته تأکید شده است که آثار علمی، معنوی و تربیتی آیت‌الله سید علی شفیعی و یاد و راه این عالم ربانی، همواره چراغ هدایت نسل‌های آینده و مایه افتخار مردم خوزستان خواهد بود.

