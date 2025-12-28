به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در پیام خود، آیتالله شفیعی را فقیهی وارسته و مجاهدی صادق توصیف کرد که علاوه بر مجاهدت علمی، با تقدیم فرزند شهید خویش، جلوهای روشن از ایثار و اخلاص را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین حسین رفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، فقدان این فقیه مجاهد را «ثلمهای بزرگ در پیکره اسلام» دانست و بر نقش تأثیرگذار ایشان در تربیت طلاب، حضور در نهضت اسلامی و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.
سید محسن موسویزاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت این عالم مجاهد را «ضایعهای جبرانناپذیر برای حوزههای علمیه، جامعه دینی و مردم شریف خوزستان» دانست و بر نقش ماندگار آن مرحوم در هدایت اخلاقی و معنوی جامعه تأکید کرد.
حجتالاسلام و المسلمین امیررضا هدایی مدیر حوزه علمیه خوزستان نیز با اشاره به جایگاه علمی آن فقید سعید، از ایشان بهعنوان یکی از چهرههای ماندگار تشیع در خوزستان یاد کرد و تألیف آثار متعدد، تربیت صدها شاگرد و سالها مجاهدت علمی و انقلابی را از ویژگیهای برجسته این عالم ربانی برشمرد.
همچنین سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در پیامی، ضمن تسلیت این فقدان، از آیتالله شفیعی بهعنوان عالمی انقلابی، مخلص و خستگیناپذیر نام برد که از آغاز نهضت امام خمینی (ره) تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، منشأ خدمات فراوانی برای اسلام و انقلاب بوده است.
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به سوابق مدیریتی و قضائی آیتالله شفیعی، خدمات ایشان در دوران تصدی مسئولیتهای قضائی و نقش مؤثرش در خدمت به مردم استان را ماندگار توصیف کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز، حوزه هنری انقلاب اسلامی و مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز هر یک در پیامهایی جداگانه، این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب، حوزههای علمیه، بیت مکرم آن مرحوم و مردم خوزستان تسلیت گفته و از آیتالله شفیعی بهعنوان عالمی عامل، پدری شهیدپرور و چهرهای اثرگذار در عرصه علم، اخلاق و خدمت اجتماعی یاد کردند.
در این پیامها، بر این نکته تأکید شده است که آثار علمی، معنوی و تربیتی آیتالله سید علی شفیعی و یاد و راه این عالم ربانی، همواره چراغ هدایت نسلهای آینده و مایه افتخار مردم خوزستان خواهد بود.
