https://mehrnews.com/x3dsDj ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ کد مطلب 6993196 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ ۲۴۲ شب قرار عاشقی مردم زاهدان در خیابان زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و چهل و دومین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 34 MB کد مطلب 6993196 کپی شد مطالب مرتبط ثبت بارش در ۳۵ ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان بارش اولین باران پاییزی در زاهدان آغاز رقابت ۳۵۵۷ نفر در آزمون مهندسی سیستان و بلوچستان انهدام ۴ هسته تروریستی در جنوبشرق کشور؛ ۱۶ تروریست دستگیر شدند بارش شدید باران و سیلابی شدن معابر در دهستان محترم آباد شهرستان فنوج برچسبها زاهدان سیستان و بلوچستان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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