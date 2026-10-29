آغاز رقابت ۳۵۵۷ نفر در آزمون مهندسی سیستان‌ و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این آزمون با هدف صدور پروانه اشتغال به کار در رشته‌های مهندسی، کاردانی فنی ساختمان و معماران تجربی، همزمان با سراسر کشور در دو نوبت صبح و عصر و طی دو روز برگزار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به توزیع داوطلبان در حوزه‌های امتحانی استان افزود: زاهدان با دو هزار و ۴۴۰ نفر بیشترین تعداد شرکت‌کننده را به خود اختصاص داده است. همچنین ۷۸۹ نفر در حوزه چابهار و ۳۲۸ نفر در حوزه ایرانشهر در این آزمون حضور دارند.

وی ادامه داد: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته معماری، عمران، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برگزار می‌شود که هر رشته، متناسب با ضوابط مربوط، صلاحیت‌های تخصصی مشخصی را در بر می‌گیرد.

پارسی بیان کرد: علاوه بر این، آزمون‌های صلاحیت طرح و اجرای گود و سازه نگهبان، ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی و کارشناسان ماده ۲۷ نیز در این دوره برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آزمون‌های کاردان‌های فنی ساختمان در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی و نقشه‌برداری و همچنین آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی نیز در برنامه این دوره قرار دارد.