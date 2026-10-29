«نماز» پیوند معنویت و ایستادگی در برابر ظلم؛ «مدرسه» کانون تربیت دینی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسین‌زاده‌ملکی صبح پنجشنبه در هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود، نماز را سرچشمه آرامش، امید، مهربانی و ایستادگی در برابر ظلم دانست و بر نقش این فریضه الهی در خودسازی فردی، تربیت دینی و تقویت اقتدار ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با تهاجم‌ها و سلطه‌جویی قدرت‌های خارجی اظهار کرد: ایران در طول تاریخ همواره مورد طمع بیگانگان بوده و در مقاطعی، به‌ویژه در سال‌های پایانی حکومت‌های گذشته، بخش‌هایی از سرزمین و ظرفیت‌های ملی خود را از دست داده است؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی مردم، مسیر تازه‌ای برای دفاع از استقلال، عزت و هویت ملی کشور شکل گرفت.

نماز؛ زیربنای خودسازی و ایستادگی در برابر ظلم

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در شکل‌گیری نهضت اسلامی افزود: امام راحل با تکیه بر ایمان، معنویت و همراهی ملت ایران، مبارزه با سلطه و وابستگی را دنبال کرد و زمینه‌ساز تحولی بزرگ در تاریخ کشور شد. این مسیر پس از ایشان نیز با مجاهدت و تدبیر رهبران انقلاب ادامه یافت تا ایران بتواند در برابر فشارها و تهدیدهای قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع کند.

حسین‌زاده‌ملکی با بیان اینکه شناخت شخصیت امام خمینی(ره) تنها به بررسی مبارزات سیاسی ایشان محدود نمی‌شود، به جایگاه نماز و معارف عبادی در زندگی امام راحل اشاره کرد و گفت: ایشان پیش از آغاز نهضت سیاسی خود، آثاری همچون «سرّالصلوة» و «آداب نماز» را به نگارش درآوردند که این موضوع، بیانگر جایگاه بنیادین نماز و خودسازی معنوی در شکل‌گیری شخصیت و تقویت اراده ایشان است.

وی با تبیین ارتباط میان عبادت و مبارزه با ظلم تصریح کرد: نماز صرفاً رفتاری عبادی در زمان و مکانی مشخص نیست، بلکه می‌تواند سرچشمه قدرت درونی انسان برای مقابله با نفس و ایستادگی در برابر ستمگران باشد. انسانی که در مسیر بندگی خداوند و مراقبت از رفتار خود گام برمی‌دارد، زمینه بیشتری برای تقویت اراده، شجاعت و مسئولیت‌پذیری در عرصه‌های فردی و اجتماعی پیدا می‌کند.

مدرسه؛ کانون تربیت دینی و پرورش نسل مسئولیت‌پذیر

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر پیوند میان معنویت، تقوا و حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: خودسازی و پایبندی به ارزش‌های دینی با توانایی ایستادگی در برابر زورگویی و دفاع از حق ارتباطی عمیق دارد. ازاین‌رو، تربیت نسلی مقاوم در برابر بی‌عدالتی و سلطه‌طلبی، بدون توجه به مبانی اخلاقی، معنوی و تربیت دینی امکان‌پذیر نخواهد بود.

حسین‌زاده‌ملکی با تأکید بر نقش نماز در تربیت شخصیت دانش‌آموزان اظهار کرد: مدرسه باید محیطی باشد که در آن، نماز نه‌فقط به‌عنوان یک تکلیف دینی، بلکه به‌مثابه فرصتی برای رشد معنوی، تقویت اراده، افزایش مسئولیت‌پذیری و پرورش فضایل اخلاقی معرفی شود. هر اندازه دانش‌آموزان با فلسفه و آثار نماز آشناتر شوند، زمینه بیشتری برای برقراری ارتباط آگاهانه و پایدار آنان با این فریضه الهی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به آیه شریفه «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ» از سوره فتح، دو ویژگی مهم در تربیت قرآنی را استواری در برابر دشمنان و مهربانی در روابط انسانی دانست و گفت: قرآن کریم در توصیف همراهان پیامبر اکرم(ص)، از یک‌سو بر قاطعیت آنان در برابر دشمنان و از سوی دیگر بر رحمت و عطوفت میان خودشان تأکید می‌کند. این دو ویژگی در کنار یکدیگر، تصویری از انسان مؤمن ارائه می‌دهد که در برابر ظلم و تجاوز استوار است، اما در تعامل با مردم و اطرافیان خود با مهربانی رفتار می‌کند.

اقامه نماز؛ فراتر از انجام یک تکلیف عبادی

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به بخش دیگری از این آیه که به رکوع، سجود و نشانه‌های عبادت در سیمای مؤمنان می‌پردازد، افزود: این پیوند نشان می‌دهد که نماز و بندگی خداوند در شکل‌گیری روحیه استقامت، مهربانی و پایبندی به ارزش‌های الهی نقش دارد. بر این اساس، تربیت دانش‌آموزان نمازگزار باید به پرورش انسان‌هایی منجر شود که هم در برابر ناحق ایستادگی کنند و هم در زندگی فردی و اجتماعی منشأ خیر، آرامش و مهربانی باشند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به پیام‌های تربیتی نماز، به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جایگاه این فریضه الهی اشاره کرد و گفت: نماز از زیباترین نعمت‌ها و برترین نمادهای دین است؛ رشته‌ای برای ارتباط نزدیک و مستقیم انسان با منبع لایزال الهی که می‌تواند پشتوانه‌ای مستحکم در مبارزه با شیطان نفس و وسوسه‌های بیرونی و نیز سرچشمه‌ای از عشق، امید، مهربانی و آرامش باشد.

حسین‌زاده‌ملکی با بیان اینکه آثار نماز به زندگی فردی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: این فریضه الهی در محیط خانواده و جامعه نیز می‌تواند زمینه‌ساز آرامش، همدلی، تقویت مسئولیت‌پذیری و گسترش ارزش‌های اخلاقی باشد. توجه به این آثار، ضرورت تبیین عمیق‌تر فلسفه نماز و انتقال مفاهیم آن به نسل نوجوان و جوان را دوچندان می‌کند.

ضرورت عبور از نمازخواندن به اقامه نماز

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت عبور از نمازخواندن به اقامه نماز اظهار کرد: هدف فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در این حوزه، صرفاً افزایش آشنایی ظاهری دانش‌آموزان با نماز نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا این فریضه در اندیشه، رفتار و سبک زندگی افراد جایگاه واقعی خود را پیدا کند و آثار آن در مناسبات خانوادگی، محیط‌های آموزشی و روابط اجتماعی نمایان شود.

حسین‌زاده‌ملکی همچنین تلاش مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی، هنرمندان و فعالان حوزه نماز را ارزشمند دانست و اجلاس‌های نماز دانش‌آموزی را فرصتی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از شیوه‌های متنوع و اثرگذار در ترویج این فرهنگ و انتقال پیام نماز با زبان متناسب با نیازهای نسل جدید ارزیابی کرد.