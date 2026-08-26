تجلیل از ۱۵۶ فعال حوزه نماز در رودان؛ تأکید مسئولان بر نقش تربیتی نماز

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه نماز دانش‌آموزی شهرستان رودان با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و فعالان حوزه نماز در مدارس برگزار شد؛ آیینی که هدف آن پاسداشت تلاش‌های گسترده در ترویج فرهنگ اقامه نماز و تقویت معنویت در میان دانش‌آموزان بود. در این مراسم، از ۱۵۶ نفر از فعالان حوزه نماز شامل دانش‌آموزان، مربیان، معاونان پرورشی، دبیران، طلاب روحانی، مدیران آموزشگاه‌ها و فعالان فرهنگی تقدیر شد؛ افرادی که نقش مؤثری در گسترش این فریضه الهی در مدارس ایفا کرده‌اند.

در این مراسم، عبدالله عبدی بحرینی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان با تأکید بر جایگاه نماز در زندگی انسان گفت: زمانی که هیچ‌کس قادر به حل مشکلاتمان نیست، به درگاه الهی روی می‌آوریم. اگر در همه احوال به یاد خدا باشیم، خداوند نیز پناه و باور انسان است و زیباترین شکل توسل به خدا نماز است.

وی با اشاره به نقش تربیتی نماز افزود: نماز پاسخ به عمیق‌ترین نیاز انسان است و باید امروز ما را بهتر از دیروز کند. زنگ نماز در مدارس یک خودسازی درونی و تربیت معنوی در کنار آموزش تحصیلی است. معلمان باید چرایی نماز را برای دانش‌آموزان توضیح دهند و بهترین پاسخ زمانی اثرگذار است که از سوی کسانی ارائه شود که خود به این فریضه پایبند هستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان نماز را قرار روزانه انسان با خدا دانست و تأکید کرد:کسی که نماز را سبک بشمارد، از بزرگ‌ترین نعمت خود را محروم می سازد و در این مسیر مهم‌ترین وظیفه انسان، عمل به نماز و ترویج این فریضه عظیم الهی است.

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان نیز با اشاره به اهمیت صیانت از آموزه‌های دینی گفت:صیانت از ارزش‌های دینی بخش مهمی از وظایف دولت است و رئیس‌جمهور محترم نیز دغدغه‌مند این موضوع هستند. نماز در کنار سایر مولفه‌های فرهنگی، نقش مهمی در سلامت معنوی جامعه دارد.

در بخش پایانی آیین، حجةالاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با قدردانی از فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه اقامه نماز اظهار داشت: رستگاری، خوشبختی، سعادت و قرب الهی در گرو شتافتن به سوی امر خداوند با نماز میسر می‌شود. هرکس به دنبال زیبایی‌های زندگی است، باید ندای خداوند را لبیک گوید و با نماز اوج بگیرد. وی افزود:هرچه خوبی و زیبایی است با نماز و ارتباط با خداوند به دست می‌آید. نماز را قدر بدانید و با آن مأنوس باشید که در بزنگاه‌های زندگی دست شما را می‌گیرد.

این اجلاسیه با تجلیل از فعالان حوزه نماز و تأکید مسئولان بر نقش تربیتی این فریضه الهی در مدارس، به کار خود پایان داد.