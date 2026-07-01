  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

کسب رتبه نخست کشوری در حفظ جزء ۳۰ قرآن توسط دانش‌آموزان کردستان

کسب رتبه نخست کشوری در حفظ جزء ۳۰ قرآن توسط دانش‌آموزان کردستان

سنندج- مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان با اشاره به موفقیت‌های قرآنی دانش‌آموزان استان گفت: این دستاورد بیانگر ظرفیت آموزشی و نقش مؤثر معلمان در تقویت فعالیت‌های پرورشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر چهارشنبه در شورای استانی اقامه نماز با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ اقامه نماز از اولویت‌های اساسی نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش کردستان با برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای طرح‌های متنوع فرهنگی و قرآنی، در مسیر نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی در میان دانش‌آموزان گام‌های مؤثری برداشته است.

وی با اشاره به اجرای پویش‌های فرهنگی در مدارس استان افزود: برنامه‌هایی همچون «نسیم کرامت» و برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت نماز و معارف اسلامی، با هدف تعمیق باورهای دینی و ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان در سطح مدارس اجرا شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش کردستان همچنین با بیان اینکه این موفقیت حاصل تلاش جمعی فرهنگیان و دانش‌آموزان است، تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های قرآنی و تربیتی در مدارس از مهم‌ترین رویکردهای آموزش‌وپرورش استان به شمار می‌رود.

حسینی در ادامه از آمادگی کردستان برای میزبانی اجلاسیه سراسری نماز در سال آینده خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی استان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی بسیج شده است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی برنامه‌های پرورشی در آموزش‌وپرورش کردستان، تقویت پیوند معنوی دانش‌آموزان با فریضه نماز و ارتقای فضای تربیتی در مدارس است.

کد مطلب 6876491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها