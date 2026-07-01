به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر چهارشنبه در شورای استانی اقامه نماز با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ اقامه نماز از اولویتهای اساسی نظام تعلیم و تربیت به شمار میرود، اظهار کرد: آموزشوپرورش کردستان با برنامهریزی هدفمند و اجرای طرحهای متنوع فرهنگی و قرآنی، در مسیر نهادینهسازی ارزشهای دینی در میان دانشآموزان گامهای مؤثری برداشته است.
وی با اشاره به اجرای پویشهای فرهنگی در مدارس استان افزود: برنامههایی همچون «نسیم کرامت» و برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت نماز و معارف اسلامی، با هدف تعمیق باورهای دینی و ارتقای سطح آگاهی دانشآموزان در سطح مدارس اجرا شده است.
مدیرکل آموزشوپرورش کردستان همچنین با بیان اینکه این موفقیت حاصل تلاش جمعی فرهنگیان و دانشآموزان است، تصریح کرد: توسعه فعالیتهای قرآنی و تربیتی در مدارس از مهمترین رویکردهای آموزشوپرورش استان به شمار میرود.
حسینی در ادامه از آمادگی کردستان برای میزبانی اجلاسیه سراسری نماز در سال آینده خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتها و زیرساختهای آموزشی و فرهنگی استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی بسیج شده است.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی برنامههای پرورشی در آموزشوپرورش کردستان، تقویت پیوند معنوی دانشآموزان با فریضه نماز و ارتقای فضای تربیتی در مدارس است.
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