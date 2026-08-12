جشنواره نخبگان قرآنی بستری برای زیست مؤمنانه نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار امیری عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به برگزاری بیست‌ویکمین جشنواره نخبگان قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی اظهار کرد: این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر دانش‌آموزان در سه حوزه قرآن، عترت و نماز برگزار می‌شود و دانش‌آموزان برگزیده در رشته‌های مختلف به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: در بخش قرآن، رشته‌های حفظ قرآن کریم، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق و تفسیر قرآن کریم پیش‌بینی شده است؛ در بخش عترت، دانش‌آموزان در رشته‌های نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، گفتمان مهدوی، دعاخوانی ویژه دختران و مداحی ویژه پسران رقابت می‌کنند و در بخش نماز نیز رشته‌های اذان، انشای نماز و احکام برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش خوزستان با تأکید بر ابعاد تربیتی این جشنواره تصریح کرد: دانش‌آموزان در این فضا در کنار یکدیگر به تمرین معنویت می‌پردازند و فرصت پیدا می‌کنند ارتباط عمیق‌تری با آموزه‌های قرآن و معارف اهل‌بیت(ع) برقرار کنند؛ این جشنواره یکی از برنامه‌های مهم پرورشی است که می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت دینی، تقویت مهارت‌های معنوی و رشد هویت اسلامی دانش‌آموزان نقش مؤثری داشته باشد.

امیری بیان کرد: توجه به فعالیت‌های قرآنی، عترتی و نماز در مدارس، صرفاً پرداختن به یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه بخشی از فرآیند تربیت دانش‌آموزان است و می‌تواند آنان را در برابر آسیب‌های اجتماعی توانمندتر کرده و زمینه حرکت آنان را در مسیر ارزش‌های اخلاقی و الهی فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از برگزاری این جشنواره، شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه معارف دینی و فراهم کردن زمینه‌ای برای رشد همه‌جانبه آنان است؛ مسیری که می‌تواند به تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌مدار و برخوردار از هویت اسلامی منجر شود.