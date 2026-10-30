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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

محمدرضایی:ایستادگی ملت ایران آمریکا را در تحقق اهدافش ناکام گذاشته است

محمدرضایی:ایستادگی ملت ایران آمریکا را در تحقق اهدافش ناکام گذاشته است

شال- امام‌جمعه موقت شال با گرامیداشت ۱۳ آبان، ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا را عامل ناکامی این کشور در تحقق اهدافش علیه جمهوری اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدرضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر شال، با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره)، اظهار کرد: ایران عزیز تنها کشوری است که در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستاده و این ایستادگی موجب شده است آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، با وجود به‌کارگیری همه ظرفیت‌های خود، در تحقق اهدافش برای نابودی جمهوری اسلامی ناکام بماند.

وی افزود: اگر جنگ و تقابل ادامه داشته باشد، ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و ایستادگی خود، شکست‌های بیشتری را به دشمن تحمیل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد زیاده‌خواهی‌های آمریکا استقلال و عزت کشور را خدشه‌دار کند.

امام‌جمعه موقت شال با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان گفت: این روز یادآور مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی و نماد ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی آمریکاست.

محمدرضایی افزود: تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) نیز نشان داد ملت ایران در برابر دخالت‌ها و زیاده‌خواهی‌های بیگانگان سکوت نخواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال روحیه استکبارستیزی به نسل جوان تصریح کرد: روز دانش‌آموز فرصتی برای بازخوانی نقش دانش‌آموزان و دانشجویان در تاریخ انقلاب اسلامی است و نسل جوان باید با شناخت اهداف و توطئه‌های دشمنان، در مسیر حفظ استقلال، اقتدار و آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارد.


کد مطلب 6994409

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