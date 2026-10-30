به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی در خطبه های نماز جمعه این هفته هرمز با اشاره به لزوم انس با کلام الهی در زندگی روزمره، به آیه ۲۲۷ سوره مبارکه شعرا («سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ») استناد کرد و یادآور شد: خداوند متعال به صراحت هشدار می‌دهد که ظلم و تجاوز به حقوق دیگران در این دنیا بی‌نتیجه نخواهد ماند و عواقب آن به خود ظالمان بازخواهد گشت.

امام جمعه موقت هرمز با بیان اینکه تصور برد از طریق پایمال کردن حقوق دیگران یا اموال یتیمان سرابی بیش نیست و در واقع آغاز گرفتاری انسان است، به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که فرموده‌اند: برترین جهاد این است که انسان صبح تا غروب به ظلم به همنوع خود نیندیشد.

وی کینه‌توزی‌های بلندمدت و جبران‌ناپذیر را مصداق بارز ظلم دانست و با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع)، تأکید کرد که هر کس شمشیر ظلم یا چاهی برای دیگران آماده کند، نخستین کسی خواهد بود که در آن گرفتار می‌شود.

امام جمعه موقت هرمز با گرامیداشت سالروز شهادت حسین فهمیده و آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی، این نوجوان سیزده ساله را نوجوانی بصیر، مصمم و الگویی استثنایی خواند که با شناخت دقیق دین، امام و دشمن، جان خود را تقدیم عزت اسلام و انقلاب کرد.

شهدوستی با یادکرد از سخن امام راحل (ره)، زنده نگه داشتن یاد شهید فهمیده را از اصالت‌های دفاع مقدس برشمردند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن دهم آبان، سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی (اولین شهید محراب) توسط منافقین، این ترور را به نقل از امام خمینی (ره) نشانه‌ای از عجز دشمن دانست و یاد این شهید بزرگوار را گرامی داشت.

شهدوستی در ادامه به مناسبت ۱۳ آبان، سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید امام (ره) به ترکیه، شهادت دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ را نقاط عطف تاریخ انقلاب نامید و تأکید کرد که هم حوادث پیروزمندانه و هم روزهای تلخ باید در حافظه تاریخی ملت زنده بماند.

امام جمعه موقت هرمز با ریشه‌یابی مفهوم استکبار در قرآن کریم و با اشاره به اینکه نخستین مستکبر عالم شیطان بود، استکبار را به معنای خودبرتربینی و تعرض به منافع ملت‌ها دانست.

وی عملکرد دولت آمریکا در ایجاد پایگاه‌های نظامی و غارت منابع کشورهای ضعیف را مصداق بارز استکبار توصیف کرده و راه مقابله با آن را تقویت معنویت، دین‌داری و ارتباط با خداوند برشمرد.

امام جمعه موقت هرمز در بخش پایانی خطبه‌ها به تحولات روز منطقه و سفر پیاپی فرستادگان خارجی به ایران اشاره کرد و گفت: تحرکات اخیر ترامپ و فرستادگان کشورهای مختلف پیش از انتخابات، ناشی از تلاش برای کسب امتیاز و در عین حال ترس از اقتدار ایران در جنگ احتمالی آینده است.

وی تأکید کرد: استکبار و رژیم صهیونیستی دچار بی‌اعتمادی مفرط هستند و بدانند ملت ایران تحت هیچ شرایطی از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده و هیچ امتیازی به ایالات متحده نخواهد داد.