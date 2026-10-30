استیصال آمریکا؛ درخواست از گروه ۲۰ برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در ایکس نوشت: در نشست امروز وزیران امور خارجه گروه ۲۰، به‌روشنی تأکید کردم که امنیت دریایی و امنیت غذایی، زیربنای امنیت اقتصادی هستند.

در شرایطی که تجاوز واشنگتن به خاک ایران عامل ناامنی تنگه هرمز و اختلال در زنجیره تامین غذا و انرژی جهان شده است، وزیر امور خارجه آمریکا افزود: ایالات متحده در چارچوب دستور کار «اول آمریکا»، شرکای خود را تشویق می‌کند تا از مسیرهای کشتیرانی حفاظت کنند، امنیت غذایی را تقویت کنند و پیامدهای اقتصادی بحران‌های ژئوپلیتیک را کاهش دهند.

نشست وزیران امور خارجه گروه ۲۰ روزهای ۳۰ و ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ و ۹ آبان ۱۴۰۵) به میزبانی آمریکا در شهر آتلانتا، ایالت جورجیا، برگزار می‌شود. ریاست این نشست را وزیر امور خارجه آمریکا بر عهده دارد و موضوعاتی از جمله چالش‌های اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و غذایی، حفاظت از مسیرهای کشتیرانی، تقویت زنجیره‌های تأمین و پیامدهای اقتصادی بحران‌های ژئوپلیتیک در دستور کار آن قرار دارد.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که اختلاف‌نظر اعضای گروه ۲۰ درباره جنگ اوکراین، تحولات غرب آسیا و روابط با روسیه بر همکاری‌های بین‌المللی سایه انداخته است.

گروه ۲۰ مجمعی بین‌المللی برای گفت‌وگو و هماهنگی درباره مسائل مهم اقتصادی جهان است که ۱۹ کشور به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در آن عضویت دارند. نشست سران این گروه نیز قرار است ۱۴ و ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۳ و ۲۴ آذر ۱۴۰۵) در میامی آمریکا برگزار شود.