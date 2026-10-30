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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

استیصال آمریکا؛ درخواست از گروه ۲۰ برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی

استیصال آمریکا؛ درخواست از گروه ۲۰ برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی

در شرایطی که ناامنی مسیرهای کشتیرانی نتیجه سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا است وزیر امور خارجه این کشور از گروه ۲۰ خواست حفاظت از مسیرهای کشتیرانی را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در ایکس نوشت: در نشست امروز وزیران امور خارجه گروه ۲۰، به‌روشنی تأکید کردم که امنیت دریایی و امنیت غذایی، زیربنای امنیت اقتصادی هستند.

در شرایطی که تجاوز واشنگتن به خاک ایران عامل ناامنی تنگه هرمز و اختلال در زنجیره تامین غذا و انرژی جهان شده است، وزیر امور خارجه آمریکا افزود: ایالات متحده در چارچوب دستور کار «اول آمریکا»، شرکای خود را تشویق می‌کند تا از مسیرهای کشتیرانی حفاظت کنند، امنیت غذایی را تقویت کنند و پیامدهای اقتصادی بحران‌های ژئوپلیتیک را کاهش دهند.

نشست وزیران امور خارجه گروه ۲۰ روزهای ۳۰ و ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ و ۹ آبان ۱۴۰۵) به میزبانی آمریکا در شهر آتلانتا، ایالت جورجیا، برگزار می‌شود. ریاست این نشست را وزیر امور خارجه آمریکا بر عهده دارد و موضوعاتی از جمله چالش‌های اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و غذایی، حفاظت از مسیرهای کشتیرانی، تقویت زنجیره‌های تأمین و پیامدهای اقتصادی بحران‌های ژئوپلیتیک در دستور کار آن قرار دارد.

این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که اختلاف‌نظر اعضای گروه ۲۰ درباره جنگ اوکراین، تحولات غرب آسیا و روابط با روسیه بر همکاری‌های بین‌المللی سایه انداخته است.

گروه ۲۰ مجمعی بین‌المللی برای گفت‌وگو و هماهنگی درباره مسائل مهم اقتصادی جهان است که ۱۹ کشور به همراه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در آن عضویت دارند. نشست سران این گروه نیز قرار است ۱۴ و ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۳ و ۲۴ آذر ۱۴۰۵) در میامی آمریکا برگزار شود.

کد مطلب 6994568

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