نصیری: قوانین حمایتی معدن روی کاغذ نماند؛ مشکل در اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری، نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس شورای اسلامی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پاویون خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان اظهار کرد: از همه مجموعه‌هایی که برای معرفی توانمندی‌های معدنی خراسان جنوبی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده‌اند، به‌ویژه اتاق بازرگانی استان، فعالان معدنی و هلدینگ‌های اقتصادی قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر جایگزینی معدن به جای نفت افزود: خراسان جنوبی از ظرفیت‌های معدنی بسیار ارزشمندی برخوردار است، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها همچنان بالقوه باقی مانده و در برخی موارد نیز به دلیل نبود زنجیره‌های تکمیلی، مواد معدنی به‌صورت خام عرضه می‌شوند.

نصیری با بیان اینکه معدن یکی از محورهای اصلی جهش اقتصادی خراسان جنوبی است، تصریح کرد: چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان به سرمایه‌گذاران و ایجاد زمینه ورود سرمایه‌های جدید به بخش معدن و صنایع وابسته است.

نماینده مردم پنج شهرستان خراسان جنوبی در مجلس، موقعیت مرزی استان را نیز یک مزیت اقتصادی مهم دانست و گفت: هم‌مرزی خراسان جنوبی با افغانستان و برخورداری این کشور از ظرفیت‌های معدنی قابل توجه، فرصت مناسبی برای پیوند توانمندی‌های دو طرف و برنامه‌ریزی برای همکاری‌های اقتصادی و معدنی فراهم کرده است.

اصلاح قانون تأمین مالی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری

وی در تشریح اقدامات مجلس برای رفع موانع تولید و توسعه فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: یکی از محورهای مهم فعالیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، بررسی مشکلات حوزه معدن و زنجیره‌های تولید است و در همین راستا اصلاح قانون تأمین مالی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

نصیری ادامه داد: این طرح به‌صورت دوشوری بررسی شده و شور نخست آن رأی آورده است. در جریان اصلاح این قانون، بخشی از مشکلات و بروکراسی‌های اداری پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته تا زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد، صنعت و معدن بدون حضور مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، افزود: نگاه ما این است که سرمایه‌گذار باید دغدغه تولید داشته باشد، نه اینکه بخش عمده‌ای از توان و زمان خود را صرف عبور از موانع و فرآیندهای پیچیده اداری کند.

مشکل معدن فقط قانون‌گذاری نیست؛ اجرای قوانین هم باید اصلاح شود

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به وجود قوانین حمایتی در حوزه تولید و معدن بیان کرد: در مجلس قوانین خوبی برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و صنایع وابسته به معدن تصویب شده، اما متأسفانه در برخی بخش‌ها این قوانین در ساختارهای اجرایی و اداری به‌درستی عملیاتی نمی‌شوند.

نصیری با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در این زمینه گفت: وظیفه مجلس تنها قانون‌گذاری نیست و نظارت بر اجرای قوانین نیز برعهده نمایندگان است؛ از این رو در مواردی که دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین با مشکل یا کوتاهی مواجه بوده‌اند، ورود نظارتی داشته‌ایم.

وی از آمادگی مجلس برای پیگیری مسائل فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان می‌توانند مشکلات و موانع پیش روی فعالیت خود را مطرح کنند تا از طریق ظرفیت نظارتی مجلس، اجرای صحیح قوانین و رفع موانع موجود پیگیری شود.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع اجرایی و تقویت مشارکت بخش خصوصی، زمینه توسعه صنایع معدنی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی و به‌ویژه شهرستان‌های معدنی استان فراهم شود.