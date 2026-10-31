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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۸

ترکیه: از پیوستن مصر به توافق مکه استقبال می‌کنیم

ترکیه: از پیوستن مصر به توافق مکه استقبال می‌کنیم

سفیر ترکیه در قاهره از پیوستن احتمالی مصر به توافق دفاعی مکه استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، صالح موتلو شن، سفیر ترکیه در قاهره تاکید کرد که پیوستن رسمی مصر به توافق دفاعی مکه یک تصمیم حاکمیتی است و آنکارا از این اقدام استقبال خواهد کرد.

وی اضافه کرد که شراکت راهبردی میان مصر و ترکیه برای تحقق صلح و امنیت و ثبات ضروری است حتی اگر اختلافاتی در برخی پرونده ها باقی بماند.

سفیر ترکیه تصریح کرد که روابط نظامی میان دو کشور شاهد پیشرفت بوده و پروژه هایی در صنایع دفاعی در جریان است و همچنین پیش بینی می شود طی ۱۰ سال موشک ها، کشتی ها و پهپادهایی با همکاری مشترک تولید شود.

پیشتر نیز سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به اینکه مفاد توافق مکه مانعی برای پیوستن اعضای جدید ایجاد نمی‌کند، اعلام کرد: ایران نیز می‌تواند در صورت برخوداری از شرایطی به این پیمان ملحق شود.

کد مطلب 6994795

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