به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، صالح موتلو شن، سفیر ترکیه در قاهره تاکید کرد که پیوستن رسمی مصر به توافق دفاعی مکه یک تصمیم حاکمیتی است و آنکارا از این اقدام استقبال خواهد کرد.

وی اضافه کرد که شراکت راهبردی میان مصر و ترکیه برای تحقق صلح و امنیت و ثبات ضروری است حتی اگر اختلافاتی در برخی پرونده ها باقی بماند.

سفیر ترکیه تصریح کرد که روابط نظامی میان دو کشور شاهد پیشرفت بوده و پروژه هایی در صنایع دفاعی در جریان است و همچنین پیش بینی می شود طی ۱۰ سال موشک ها، کشتی ها و پهپادهایی با همکاری مشترک تولید شود.

پیشتر نیز سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به اینکه مفاد توافق مکه مانعی برای پیوستن اعضای جدید ایجاد نمی‌کند، اعلام کرد: ایران نیز می‌تواند در صورت برخوداری از شرایطی به این پیمان ملحق شود.