هشدار پلیس فتا نسبت به سرقت اعتبار خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم جواد مختاررضایی گفت: مجرمان در دو شگرد، اعتبار خرید شهروندان را هدف قرار می‌دهند؛ نخست، فریب افراد برای دریافت کد پیامکی و دوم، ارسال لینک یا فایل آلوده که کلیک روی لینک و نصب بدافزار می‌تواند زمینه دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه و سرقت کدهای تأیید را فراهم کند.

وی افزود: بررسی پرونده‌ها و تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا نشان می‌دهد مجرمان با بهانه‌هایی مانند برنده‌شدن در قرعه‌کشی، دریافت جایزه، تخفیف ویژه یا فعال‌سازی اعتبار، از شهروندان می‌خواهند کد پیامکی دریافتی را اعلام کنند. این کد ممکن است برای ثبت‌نام یا ورود به حساب در سرویس‌های خرید اعتباری استفاده شود.

سرهنگ مختاررضایی تصریح کرد: این تهدید صرفاً متوجه کاربران فعلی این خدمات نیست؛ مجرمان ممکن است برای افرادی که تاکنون از این سرویس‌ها استفاده نکرده‌اند نیز حساب ایجاد کنند و در صورت تکمیل الزامات احراز هویت و تخصیص اعتبار، به نام آنان خرید انجام دهند. بنابراین نصب‌نبودن برنامه یا نداشتن حساب قبلی، به معنای مصونیت از این کلاهبرداری نیست.

وی ادامه داد: در این شگرد، مجرم کالا را خریداری می‌کند، اما بدهی و اقساط ممکن است به نام قربانی ثبت شود؛ به همین دلیل، حتی خالی‌بودن حساب بانکی نیز مانع سوءاستفاده از اعتبار خرید فرد نخواهد بود.

این مقام انتظامی درباره شگرد دوم گفت: کلاهبرداران با عناوینی مانند مشاهده ابلاغیه، دریافت اعتبار، دریافت جایزه یا پیگیری سفارش، لینک یا فایل آلوده ارسال می‌کنند. اگر کاربر در ادامه این فرایند، بدافزار را نصب کند و دسترسی به پیامک‌ها فراهم شود، مجرم ممکن است بدون دریافت تلفنی کد، آن را سرقت و برای ثبت‌نام یا ورود غیرمجاز به حساب‌ها استفاده کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: شهروندان کدهای ورود و ثبت‌نام را در اختیار هیچ‌کس قرار ندهند، متن پیامک‌ها را کامل بخوانند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس و نصب فایل‌های ارسالی در پیام‌رسان‌ها خودداری کنند. سوءاستفاده از نام مجموعه‌ها نیز لزوماً به معنای هک‌شدن زیرساخت این خدمات نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت افشای کد یا دریافت پیامک خرید، فعال‌سازی اعتبار و اقساط ناشناس، موضوع را فوراً از پشتیبانی رسمی سرویس پیگیری و درخواست بررسی و جلوگیری از سوءاستفاده کنید. در صورت احتمال آلودگی گوشی، پیگیری حساب‌ها را با دستگاهی امن انجام دهید و ضمن حفظ مستندات، موضوع را به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنید.