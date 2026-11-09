به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «فلسفه و بحران هم‌زیستی» روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ در سالن ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.

در این نشست، سیدمصطفی محقق داماد با موضوع «نقش فلسفه اسلامی در دانش الهیات»، هادی وکیلی با موضوع «فلسفه و بحران هم‌زیستی در شرایط جنگ» و سیدمصطفی شهرآیینی با موضوع «حل بحران زندگی متعارف؛ مسئله اصلی فلسفه در اوایل دوران جدید در غرب» سخنرانی می‌کنند.

همچنین مهدی اصفهانی درباره «انسان و هم‌زیستی؛ تأملاتی عقلی درباره لوازم قرآنی کلمه انسان»، امیر صادقی با موضوع «دین؛ امکانی برای هم‌زیستی در متن بحران؟» و سیدمحمدتقی چاوشی درباره «توسعه و فرهنگ غرب» به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

طاهره کمالی‌زاده نیز با موضوع «حکمت و هم‌زیستی؛ بازاندیشی سنت جمع و تلفیق فلسفه اسلامی در جهان متکثر معاصر» و اعظم قاسمی با موضوع «تأثیر فلسفه و اندیشه‌های فلسفی در هم‌زیستی انسان‌ها» در این نشست حضور خواهند داشت.

از دیگر سخنرانان این برنامه می‌توان به مهدی بنایی با موضوع «فلسفه و شعارانگی بحران»، محمدامین شاه‌جویی با موضوع «ابن‌عربی و مسئله کثرت دینی» و مرتضی تقی جعفریان با موضوع «اخوان‌الصفا در بحران هم‌زیستی» اشاره کرد.

مدیریت این نشست را طاهره کمالی‌زاده بر عهده دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور مجازی در این نشست از طریق پیوند https://webinar.ihcs.ac.ir/rooms/ssd-9d7-vhi-jty/join اقدام کنند.