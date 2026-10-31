به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش آگاهی‌رسانی روز جهانی پسوریازیس، سیدسمانه میرواحدی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران پسوریازیس، لیدا شعشعانی، فوق‌تخصص روماتولوژی و مریم نسیمی، متخصص پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ابعاد مختلف این بیماری، عوامل مؤثر در بروز و تشدید آن و ضرورت توجه به درگیری سایر اندام‌های بدن را تشریح کردند.



پسوریازیس؛ بیماری با زمینه ژنتیکی و محرک‌های محیطی



سیدسمانه میرواحدی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران پسوریازیس، با اشاره به اینکه پسوریازیس یک بیماری خودایمنی و التهابی است، گفت: این بیماری اگرچه بیشتر به‌عنوان یک عارضه پوستی شناخته می‌شود، اما می‌تواند اندام‌های داخلی بدن از جمله قلب، چشم و مفاصل را نیز درگیر کند و در موارد پیشرفته، کیفیت زندگی و فعالیت‌های روزمره بیماران را تحت تأثیر قرار دهد.



وی ضایعات قرمز پوستی و پوسته‌ریزی را از نشانه‌های شایع بیماری دانست و افزود: برخی بیماران علاوه بر علائم پوستی، درد مفاصل، درد انگشتان دست و پا، کمردرد، درد لگن و خشکی چشم را نیز تجربه می‌کنند.



میرواحدی با اشاره به نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز پسوریازیس اظهار کرد: وجود زمینه ژنتیکی لزوماً به معنای بروز بیماری نیست و عوامل محیطی می‌توانند در آشکار شدن آن نقش داشته باشند. مصرف برخی داروها، استرس شدید و شوک‌های عصبی از جمله عواملی هستند که ممکن است زمینه بروز یا تشدید بیماری را فراهم کنند.



مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران پسوریازیس، استرس و تغذیه را از عوامل مهم در مدیریت بیماری برشمرد و بر ضرورت اصلاح سبک زندگی و پرهیز از مصرف بی‌رویه غذاهای ناسالم تأکید کرد.



وی با بیان اینکه کنترل استرس در کنار درمان دارویی اهمیت دارد، افزود: در برخی موارد متخصصان پوست و روماتولوژی بیماران را برای دریافت مشاوره تخصصی به روان‌پزشک یا مشاور ارجاع می‌دهند.



میرواحدی با اشاره به نبود آمار دقیق و جامع از میزان ابتلا به پسوریازیس در ایران گفت: بر اساس آمارهای جهانی، حدود دو تا سه درصد جمعیت به این بیماری مبتلا هستند.



دردهای التهابی؛ علائمی که نباید با دیسک اشتباه گرفته شوند



لیدا شعشعانی، فوق‌تخصص روماتولوژی، با تأکید بر اینکه پسوریازیس صرفاً محدود به پوست نیست، گفت: در گذشته این بیماری بیشتر با تظاهرات پوستی شناخته می‌شد، اما مطالعات و شناخت بیشتر متخصصان نشان داده است که می‌تواند بخش‌های مختلف بدن را درگیر کند.



وی با اشاره به اینکه پسوریازیس در گذشته در میان مردم با عنوان بیماری صدف شناخته می‌شد، افزود: این نام‌گذاری به دلیل ظاهر سفید، شفاف و براق پوسته‌های ایجادشده روی پوست بوده است، اما امروزه مشخص شده که بیماری می‌تواند علاوه بر پوست، مفاصل، استخوان‌ها، عضلات، قلب و عروق، دستگاه گوارش و چشم را نیز درگیر کند.



شعشعانی با بیان اینکه دست‌کم یک‌پنجم بیماران دارای تظاهرات پوستی ممکن است به درگیری مفصلی یا سایر عوارض عمومی نیز مبتلا شوند، بر ضرورت ارزیابی بیماران از نظر درگیری‌های روماتولوژیک تأکید کرد.



این متخصص روماتولوژی با اشاره به دشواری تشخیص برخی از این عوارض اظهار کرد: بسیاری از افراد دردهای التهابی لگن را با مشکلاتی مانند دیسک اشتباه می‌گیرند، زیرا بیماری‌های دیسک برای عموم مردم شناخته‌شده‌تر هستند.



وی درباره ویژگی‌های دردهای التهابی توضیح داد: این دردها ممکن است به‌صورت متناوب در لگن راست یا چپ بروز کنند و فرد حتی دوره‌های طولانی بدون درد داشته باشد. برخلاف برخی دردهای مکانیکی و دیسک، دردهای التهابی معمولاً با استراحت تشدید و با فعالیت بهتر می‌شوند.



وی افزود: خشکی و دشواری حرکت پس از مدتی نشستن یا هنگام برخاستن از صندلی نیز می‌تواند از نشانه‌های این نوع درگیری باشد. همچنین سن فرد و وجود علائم همراه مانند التهاب و قرمزی چشم، مشکلات گوارشی و زخم‌های دهانی یا آفت در بررسی احتمال بیماری‌های التهابی اهمیت دارد.



شعشعانی با اشاره به اینکه بیماران گاهی پیش از تشخیص صحیح به پزشکان و متخصصان مختلف مراجعه می‌کنند، گفت: شناخت الگوی علائم این بیماری‌ها به تشخیص بهتر کمک می‌کند. پسوریازیس از نظر شیوع در زنان و مردان تقریباً به یک نسبت دیده می‌شود، اما برخی بیماری‌های التهابی ستون فقرات، از جمله اسپوندیلیت آنکیلوزان، در مردان شیوع بیشتری دارند.

وی در پایان، افزایش آگاهی و دریافت اطلاعات از منابع علمی، معتبر و به‌روز را از مهم‌ترین توصیه‌ها به مردم دانست و نسبت به دنبال کردن مطالب شبه‌علمی و غیرمعتبر هشدار داد.



پسوریازیس فقط پوست را درگیر نمی‌کند؛ از قلب و دستگاه گوارش تا چشم



مریم نسیمی، متخصص پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز در این همایش با تأکید بر اینکه پسوریازیس همچنان در میان بسیاری از مردم به‌عنوان یک بیماری صرفاً پوستی شناخته می‌شود، اظهار کرد: این بیماری می‌تواند به سایر اندام‌های بدن نیز آسیب برساند و شناخت آن نباید به تظاهرات پوستی محدود شود.



وی افزود: با ارتقای دانش و اطلاعات پزشکان، ابعاد مختلف بیماری و تأثیر آن بر جنبه‌های گوناگون زندگی بیماران، از مسائل روحی و روانی گرفته تا روابط و مسائل شخصی، بهتر شناخته می‌شود.



نسیمی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی گفت: آگاهی بیشتر مردم درباره این بیماری می‌تواند روند شناسایی و درمان را تسهیل کند.



این متخصص پوست با اشاره به الگوی درگیری بیماری ادامه داد: حدود ۸۰ درصد تظاهرات پسوریازیس در ابتدا در پوست بروز می‌کند، اما در ۲۰ درصد موارد ممکن است پوست اصلاً درگیر نشود.



وی تاندون‌ها، قلب، دستگاه گوارش و بافت همبند چشم را از جمله بخش‌هایی دانست که ممکن است در جریان این بیماری درگیر شوند.



نسیمی استرس، تروما، عفونت‌های ویروسی، مصرف برخی داروها و سبک زندگی ناسالم را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز یا تشدید پسوریازیس برشمرد.



وی در تشریح سازوکار ایجاد ضایعات پوستی این بیماری توضیح داد: پوست بافتی زنده است که سلول‌های آن به‌طور مداوم تکثیر و جایگزین می‌شوند. در شرایط طبیعی، فرایند تولید تا از بین رفتن سلول‌های پوستی حدود یک ماه طول می‌کشد، اما در بیماران مبتلا به پسوریازیس این روند با سرعت بیشتری انجام می‌شود و سلول‌های پوستی از نظر عملکرد و ظاهر با سلول‌های طبیعی تفاوت دارند.



این استاد دانشگاه افزود: در اثر این اختلال، عملکرد طبیعی پوست دچار مشکل می‌شود و تجمع سلول‌ها به ضخیم شدن پوست و ایجاد ضایعات پوسته‌دار منجر می‌شود.



وی با اشاره به آمار جهانی شیوع پسوریازیس گفت: برآوردهای جهانی، میزان شیوع این بیماری را بین یک تا سه درصد نشان می‌دهد و در سال‌های گذشته ارقام مختلفی از جمله ابتلای ۵۰ میلیون نفر در جهان به این بیماری مطرح شده است.



نسیمی در پایان خاطرنشان کرد: آمار دقیق و رسمی از میزان شیوع پسوریازیس در ایران وجود ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود میزان شیوع آن در کشور نیز حدود یک تا دو درصد باشد.