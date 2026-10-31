کشف ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلفخانی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در اسلامشهر خبر داد و گفت: در این عملیات یک متهم نیز دستگیر شد.

وی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره قاچاق مشتقات نفتی در اسلامشهر، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

جانشین انتظامی غرب استان تهران افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری فرآورده‌های نفتی قاچاق را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی، به همراه عوامل شرکت نفت ناحیه اسلامشهر و کارشناسان کنترل کیفیت نفت استان تهران برای بازرسی به محل اعزام شدند.

زلفخانی ادامه داد: در جریان بازرسی از این انبار، سه مخزن حاوی مجموعاً ۸۱ هزار لیتر فرآورده نفتی کشف شد که بررسی‌های کارشناسی و آزمایش‌های انجام‌شده، نوع این محموله را نفت کوره مشخص کرد.

وی با اشاره به برآورد ارزش محموله مکشوفه خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش نفت کوره قاچاق کشف‌شده را بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران در پایان گفت: در ارتباط با این پرونده یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.